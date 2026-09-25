De un trabajo del colegio a los «Oscar del Medio Ambiente»: la historia de éxito de la startup argentina Satellites on Fire

La empresa desarrolló una tecnología para detectar incendios forestales y ya vigila millones de hectáreas en distintos puntos del mundo.

Satellites on Fire empezó como un trabajo del colegio y seis años después quedó entre los finalistas del Earthshot Prize , conocido como los "Oscar del Medio Ambiente" . La startup argentina creada por Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak ya monitorea millones de hectáreas con tecnología para detectar incendios forestales.

El premio creado por el príncipe William seleccionó 15 proyectos entre casi 7.000 postulaciones de 169 países. La compañía argentina compite dentro de la categoría “Limpiar Nuestro Aire” , una de las cinco que forman parte del certamen.

La historia comenzó en 2020, cuando los tres fundadores tenían 16 años y cursaban el secundario en ORT. Los incendios de Córdoba habían afectado a amigos y familiares de Rodríguez Viau, y eligieron ese problema para desarrollar una solución durante cuatro meses.

El proyecto cambió después de escuchar a bomberos y brigadistas y entender qué necesitaban realmente para detectar un incendio a tiempo.

Cuando terminaron el colegio fueron a presentarla en un parque nacional . La respuesta que recibieron fue dura: la herramienta no resolvía lo que necesitaban quienes trabajaban contra el fuego. Entonces hablaron con cientos de bomberos, brigadistas y guardaparques para entender dónde estaba la principal dificultad.

Uno de los problemas era el tiempo que podía pasar hasta detectar un foco, sobre todo en lugares alejados. El sistema comenzó a procesar imágenes térmicas de satélites, información meteorológica, registros de rayos y cámaras instaladas en tierra, mientras modelos propios de inteligencia artificial analizan esos datos y envían alertas a los equipos de respuesta.

Actualmente monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y cinco continentes, supera los 70.000 usuarios y durante 2025 asistió en más de 2.000 incendios. La tecnología consigue identificar focos, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de referencia utilizado por la NASA.

Satellites on Fire reunió u$s3,6 millones entre inversión y financiamiento. En su desarrollo recibió respaldo del MIT, Naciones Unidas, Techstars y Tim Draper, mientras que entre los fondos que participaron de sus rondas aparecen Dalus Capital, Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus.



El plan de expansión 2030: meta de monitoreo y alianzas estratégicas

La empresa quiere alcanzar 446 millones de hectáreas monitoreadas para 2030. El objetivo incluye ampliar su presencia internacional y sumar acuerdos con organizaciones y compañías que ya trabajan en prevención, seguros y respuesta ante incendios.

España es uno de los ejemplos más recientes. Desde junio de 2026, Satellites on Fire trabaja junto con Allianz Seguros para cubrir todo el país. Durante el verano, la aseguradora superó 1,2 millones de comunicaciones preventivas a clientes potencialmente expuestos al avance del fuego.

La startup también se convirtió en la primera compañía comercial en ingresar al Early Adopter Program de FireSat. La constelación fue diseñada específicamente para detectar incendios y cuenta con respaldo de Google.org, Bezos Earth Fund y Gordon and Betty Moore Foundation.

Satellites on Fire incorporará esa información a su sistema para acercarla a bomberos, organismos públicos y empresas de América Latina. FireSat ya puso en órbita sus primeros satélites operativos y prevé superar las 50 unidades cuando complete la red.

Estados Unidos y Brasil aparecen entre los próximos pasos comerciales. La startup comenzó sus primeros pilotos pagos en territorio estadounidense y busca avanzar en Brasil con una persona dedicada específicamente a ese mercado.

Claves para emprender en Climate Tech desde Argentina hacia el mundo

Rodríguez Viau sostiene que una de las claves para quienes crean soluciones de Climate Tech es validar rápido y hablar con las personas que enfrentan el problema antes de pasar meses construyendo una herramienta. Para el fundador, escuchar a clientes y usuarios permite saber con mayor precisión qué vale la pena hacer.

La búsqueda de capital también tuvo sus dificultades. Satellites on Fire salió a buscar u$s1,5 millones y terminó cerrando una ronda por u$s2,7 millones con más de una decena de inversores, aunque antes recibió más de 100 respuestas negativas.

El CEO también recomienda resolver temprano las conversaciones entre socios sobre participación accionaria, funciones, responsabilidades y posibles escenarios futuros. Cuando una empresa empieza a crecer y aparece dinero de por medio, esos acuerdos se vuelven bastante más difíciles de discutir.

Sobre emprender desde Argentina, Rodríguez Viau destaca la costumbre de trabajar en un contexto cambiante y buscar soluciones de manera constante. A su entender, esa tendencia a cuestionar lo establecido puede ser útil al momento de crear una empresa con ambición internacional.

La inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio dentro de esa dinámica. En Satellites on Fire ya la utilizan para automatizar tareas y acelerar pruebas, mientras las reuniones, las conversaciones y los vínculos con otras personas quedan entre las actividades que su fundador considera más difíciles de reemplazar.