Profesionales de Nación, CABA y la provincia de Buenos Aires realizarán una jornada de protesta por los ingresos y el presupuesto destinado a salud.

Los residentes de hospitales públicos reclaman una recomposición de sus ingresos y mayores recursos para el sistema sanitario.

Los médicos residentes de hospitales públicos nacionales, porteños y bonaerenses realizarán este miércoles 18 de noviembre un paro y una movilización para reclamar una recomposición salarial, más presupuesto y mejores condiciones laborales. La marcha comenzará en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y terminará frente al Ministerio de Salud porteño.

La convocatoria reúne a profesionales que llevan varias semanas con asambleas y medidas de fuerza para visibilizar el conflicto. Entre sus principales reclamos, sostienen que los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y advierten que el ajuste de recursos también repercute sobre la atención en los hospitales y centros sanitarios.

La concentración está prevista para las 10:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires , ubicada en la esquina de avenida Callao y Bartolomé Mitre. Desde allí, los manifestantes se dirigirán al Obelisco, donde confluirán con la movilización semanal de jubilados. Luego pasarán por el Ministerio de Salud de la Nación, en avenida 9 de Julio 1925, y finalizarán en Plaza de Mayo, frente a la sede sanitaria porteña de Bolívar 1.

En el caso de los residentes porteños, la medida forma parte de un paro de 48 horas , iniciado el martes 17 de noviembre. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA enmarcó la jornada dentro de la novena semana de su plan de lucha en los hospitales públicos de la jurisdicción.

La protesta reúne a profesionales de establecimientos dependientes de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Durante el primer día de protesta, los trabajadores se concentraron frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, en el Palacio Lezama, sobre avenida Martín García 344. Según relató una trabajadora social del Hospital Alvear a Mundo Gremial, los manifestantes fueron recibidos, aunque les indicaron que esa dependencia no era la encargada de responder a sus demandas.

La profesional también describió las condiciones laborales que atraviesan los residentes y el nivel de sus ingresos: “Estamos trabajando entre 60 y 70 horas semanales, ganamos $ 6.000 por hora”, señaló. El reclamo incluye una actualización de los haberes y cambios en las condiciones de quienes realizan su formación dentro del sistema público.

Pese a la convocatoria, fuentes indicaron que la atención en hospitales nacionales como el Posadas y el Bonaparte estará garantizada.

El reclamo por el presupuesto y la respuesta del Gobierno porteño

Los residentes denunciaron que el recorte de recursos afecta tanto el desarrollo de sus tareas como la calidad de la asistencia que reciben millones de personas. En ese sentido, cuestionaron las políticas de ajuste, vaciamiento y fragmentación del sistema sanitario y reclamaron un incremento inmediato de las partidas destinadas a salud.

La protesta también busca incorporar a otros trabajadores de los equipos sanitarios, estudiantes, pacientes y vecinos. Los organizadores convocaron especialmente a los jubilados que se movilizan cada miércoles para que se sumen a la misma columna, bajo el argumento de que las condiciones laborales de los profesionales están vinculadas con el derecho a la salud pública.

La convocatoria también incluye reclamos por las condiciones de atención y el funcionamiento de los hospitales públicos. tvpublica.com.ar

Además de la discusión salarial, la Asamblea de Residentes y Concurrentes incluyó entre sus demandas la defensa del sistema público y el rechazo a modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental. Para los convocantes, el conflicto no se limita a los ingresos, sino que también involucra la organización y el funcionamiento de los centros de atención.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Ciudad cuestionó la legitimidad de las medidas impulsadas por los autoconvocados. En una comunicación dirigida a la Asamblea, la cartera afirmó que no mantiene “conflicto gremial alguno con ninguna de las Asociaciones Gremiales con representatividad suficiente”, dentro del marco legal y convencional del subsistema público porteño.

La dependencia también sostuvo que “carece de toda legitimidad cualquier medida de fuerza convocada por un grupo de Profesionales sin entidad para convocar y/o comunicar las mismas”. Además, advirtió que quienes participen de la protesta serán “responsables personalmente de las consecuencias de sus actos” y señaló que se reserva los derechos legales correspondientes.

Pese a la postura oficial, la movilización prevista para este miércoles se mantiene en pie.