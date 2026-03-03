El pedido desesperado de los padres de Loan antes del juicio: "Que sea lo antes posible" + Seguir en









María Noguera y José Peña reclamaron una pronta definición judicial y sostuvieron que en el debate oral “van a hablar” los acusados. La causa ya tiene 17 procesados.

A más de 20 meses de la desaparición de Loan Peña en la localidad correntina de Nueve de Julio, sus padres, María Noguera y José Peña, reclamaron que el juicio oral se realice “lo antes posible” y expresaron su expectativa de que en esa instancia se conozcan detalles clave sobre lo ocurrido.

“Fue muy incómodo lo que pasó el viernes. Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más en los cuales seguimos sin saber qué pasó y nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible”, sostuvo María en declaraciones a Noticias Argentinas.

El pedido de elevación a juicio fue presentado a comienzos de junio del año pasado. Desde entonces, la causa permanece a la espera de una fecha definitiva para el inicio del debate, mientras la familia insiste en la necesidad de respuestas sobre lo sucedido el 13 de junio de 2024 y el rol de cada uno de los imputados.

17 procesados en la causa por la desaparición de Loan Peña En el juicio serán juzgados 17 procesados, al tiempo que siete de ellos están imputados en la causa principal por sustracción y ocultamiento: Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. “Se pidió adelantamiento al juicio, pero todavía no se sabe cuándo va a realizarse; en algunos días, supuestamente, habría alguna novedad”, agregó María.

La madre remarcó que en el debate hay “mucho por discutir” y subrayó que para la familia es fundamental conocer “dónde está y en qué condición” se encuentra el niño.

Durante la última audiencia también se discutió si los padres podían asistir con remeras que llevaban la imagen de Loan. Inicialmente el planteo fue rechazado, aunque luego se permitió tras un pedido de la querella. “El fiscal nos dijo que para el juicio nos lo van a permitir tras el pedido”, explicó María. Por su parte, José expresó que espera que el juicio se desarrolle de manera “tranquila” y que permita conocer “novedades de qué pasó, qué hicieron y dónde está” su hijo. “Necesitamos que todo termine ya y que Loan esté acá con nosotros”, concluyó.