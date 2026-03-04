Cae la vacunación contra el VPH: en los últimos 10 años solo la mitad de los argentinos llegó a inmunizarse

Los datos fueron difundidos en el marco del Día Mundial del Virus del Papiloma Humano. La cobertura pasó del 87% al 55% en mujeres y del 71% al 51% en varones. Especialistas llamaron a vacunarse en cualquier momento de la vida y, de lo contrario, advierten la vuelta de enfermedades ya controladas.

El calendario nacional establece la inmunización para el VPH de forma gratuita a partir de los 11 años y llega hasta los 26.

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) bajó al 50% de la población de la Argentina en los últimos 10 años, tras haber alcanzado un promedio de casi un 80% de inmunizados en 2015 . Especialistas advirtieron a Ámbito sobre "fallas comunicacionales" para acceder a esta protección y la importancia de inmunizarse tanto dentro como fuera de las edades indicadas en el calendario nacional .

Durante un conversatorio organizado por la compañía farmacéutica MSD Argentina, se conoció el panorama actual de la vacunación en niños, niñas y adolescentes (NNA) en la Argentina. Allí hicieron foco en la prevención contra el VPH y advirtieron "una caída sustancial" de su vacunación entre 2015 y 2024 .

Así, la inmunización contra el virus pasó del 87% al 55% en mujeres y del 71% al 51% en varones, lo que simboliza una baja en promedio del 79% al 53%, en cita al 4° Informe Especial del Observatorio de Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Esta baja se enmarca, a su vez, dentro de un fenómeno más amplio : un descenso marcado de la vacunación general de NNA dentro del período mencionado. Así, el informe del SAP señaló "una caída generalizada en todos los grupos de edad" en vacunas como:

El pediatra Fernando Burgos, jefe de la Sección Ambulatoria de Pediatría del Hospital Austral y coordinador del conversatorio, detalló que esta caída puede derivar en la reaparición de afecciones e instó a entender a las vacunas como "un concepto más amplio" de protección ya que mantienen a las "enfermedades controladas" y evita padecimientos futuros.

Sin embargo, y como dato adicional, la 1º dosis de VPH fue la que registró un descenso sostenido desde 2022 a 2024: con un 83%, 67% y 55% en mujeres y 75%, 61% y 51% en varones. Bajo este escenario, el pediatra advirtió que hoy el país responde a "un riesgo aumentado" de esta enfermedad y que atraviesa una situación compleja: "Tenemos un calendario modelo que a pesar de que son vacunas en su mayoría gratuitas, no cumplimos con la población objetivo que es el 95%".

caida de vacunas en NNA en la argentina Como dato adicional, la 1º dosis de VPH registró un descenso sostenido desde 2022 a 2024 tanto en varones como mujeres. SAP

El pediatra señaló que, bajo este panorama, los jóvenes se están iniciando cada vez más tempranamente en la vida sexual y Ámbito le consultó cómo se conjugan ambos panoramas. El especialista lo vinculó con "fallas comunicacionales desde el entorno médico y la familia".

"A partir de los 5 o 6 años nosotros casi no hablamos con los padres sino con el paciente y transmitimos verdades del cuidado. Si eso lo tomamos, va a ser mucho más fácil que un adolescente diga 'che, vamos a hablar'. Eso depende del pediatra y sistema de educación", resaltó.

En el caso de los padres, aclaró que a veces "no tienen esa responsabilidad" y subrayó una falta de información por responsabilidad de los médicos, ya que en ocasiones informan "de forma rápida, no adecuada y como algo más de la consulta".

VPH 1200.jpg La vacunación contra el VPH pasó de un promedio de 79% a un 53%, cuando la población objetivo vacunada debe llegar al 95%. Pixabay

Al momento de pensar posibles causas de esa baja, Burgos despejó la idea de los grupos reacios a la vacunación ya que "en la Argentina el porcentaje de personas antivacunas es menos del 2%". En esa línea, instó a la comunidad médica a una autorreflexión.

"Desde la sociedad científica tenemos que hacer mea culpa de cómo transmitimos los mensajes", indicó y agregó: "Tengo que hacerlo desde la evidencia, darte explicaciones. Cuando un hijo, que no tiene decisión, está en terapia intensiva por coqueluche o por tos convulsiva, la responsable es la madre que no lo quiso vacunar o el pediatra que no la convenció".

La importancia de una vacunación temprana y a lo largo de la vida

El VPH tiene un vínculo directo con el cáncer de cuello de útero en el 99% de los casos. Sin embargo, Burgos despejó la idea de que la enfermedad afecte solo a la población femenina: "Ya no hablamos más de la mujer, sino que el problema es realmente de salud pública también para los hombres, con el cáncer anal, de pene y también la papilomatosis laríngea".

vacunación niños.jpg En el caso de quienes no se vacunaron dentro de los tiempos del calendario nacional, médicos llaman a que igualmente se inmunicen ya que se trata de una protección para "cualquier momento de la vida".

Además, alertó sobre la falta de señales que presenta la enfermedad y de la ausencia de una inmunidad "natural por infección": "Esto no otorga protección para otra infección subsecuente. La inmunidad la voy a tener con la vacunación. Cualquier persona sexualmente activa puede volver a contagiarse", advirtió y recalcó que una vacunación temprana siempre ayuda a "una mejor respuesta de anticuerpos".

Entre las formas de su prevención, se pueden enumerar:

El acceso a información y educación sanitaria;

La vacuna;

Controles periódicos (Papanicolau en el caso de las mujeres y el test VPH en ambos);

El uso de métodos de barrera en los encuentros íntimos;

Si bien el calendario nacional establece una inmunización gratuita desde los 11 años hasta los 26, Burgos instó a que quienes no siguieron estas indicaciones igualmente se vacunen ya que a la protección se puede acceder "en cualquier momento de la vida".