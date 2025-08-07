La nueva herramienta de PAMI para acceder a la credencial desde el celular que ya está vigente en todo el país







El ente lanzó su nueva app para que los beneficiarios de esta obra social puedan autogestionar algunos tramites y acceder fácilmente a su credencial.

Mi PAMI: cómo usarlo y para qué sirve.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública a la que están afiliados más de cinco millones de adultos mayores de 60 años. Desde agosto sus usuarios podrán utilizar la aplicación de autogestión Mi PAMI que recibió algunas modificaciones.

Estas mejoras tiene como objetivo agilizar la gestión de trámites, turnos médicos y credenciales digitales para evitar traslados y filas innecesarias. El sistema de validación que tiene incorporado es super seguro para asegurar que solo el titular o alguna otra persona autorizada puedan ingresar a la cuenta.

pami.png Qué es Mi PAMI Se trata de una aplicación gratuita que funciona como una herramienta oficial vinculada al PAMI. En las últimas semanas, recibió una serie de actualizaciones orientadas a reforzar la seguridad de los datos y mejorar su accesibilidad, con el objetivo de brindar una experiencia más inclusiva para personas mayores.

Esta app está diseñada para facilitar la autogestión de trámites por parte de los afiliados, permitiéndoles realizar consultas, acceder a servicios y resolver gestiones de manera online. De esta manera, se busca reducir su exposición a situaciones de estrés, posibles caídas u otros incidentes que puedan surgir durante los traslados, especialmente en un contexto en el que la digitalización puede mejorar su calidad de vida.

Qué se puede tramitar en Mi PAMI A través de la aplicación, los afiliados cuentan con una variedad de funciones diseñadas para facilitar su día a día y agilizar el acceso a servicios. Entre sus principales utilidades, permite consultar recetas electrónicas y órdenes médicas, así como visualizar la credencial digital propia y la del grupo familiar.

También ofrece acceso a una cartilla médica personalizada, la posibilidad de solicitar turnos para atención en agencias, y la opción de gestionar trámites de manera completamente online, evitando así traslados innecesarios a las sedes. Además, los usuarios pueden revisar sus datos personales y los de su médico de cabecera, contactar con “PAMI Escucha” y otras líneas de emergencia, e incluso chatear con “PAME”, la asistente virtual disponible las 24 horas vía WhatsApp. Como complemento, la app incluye un buscador de farmacias adheridas y acceso a información actualizada sobre campañas de vacunación y programas en vigencia, como la actual campaña antigripal. Cómo descargar Mi PAMI en el celular La aplicación oficial de PAMI está disponible de forma gratuita en dispositivos iOS y Android. La plataforma puede usarse tanto desde el celular como desde el sitio web oficial, con el mismo usuario y contraseña. Con esta nueva versión, toda la información queda sincronizada sin importar desde qué dispositivo se acceda. Quienes ya tenían instalada la app “Mi PAMI” deberán aceptar la actualización y registrarse nuevamente. La descarga es gratuita y está disponible en Google Play y App Store.

