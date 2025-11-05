La provincia de Buenos Aires exime del pago de impuestos a productores de distritos afectados por las inundaciones







ARBA otorgará exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural a campos bonaerenses que sufrieron más del 50% de afectación productiva por las lluvias.

Productores bonaerenses enfrentan graves pérdidas por las inundaciones en distintos puntos de la Provincia.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para productores de 19 distritos bonaerenses gravemente afectados por las inundaciones registradas. La medida busca aliviar el impacto económico y productivo de las contingencias climáticas sobre el campo.

La iniciativa forma parte del programa de asistencia impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, que contempla exenciones impositivas, reprogramación de pagos y beneficios crediticios con el Banco Provincia. Los productores alcanzados son aquellos que sufrieron una afectación superior al 50% en su capacidad productiva.

inundación provincia campo inundado Los beneficios fiscales alcanzan a campos con más del 50% de afectación productiva. Necochea Digital El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Además, sostuvo que “nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Distritos alcanzados y proceso de evaluación Hasta el momento, los municipios incluidos en la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Girard destacó el trabajo conjunto entre las áreas provinciales y los municipios: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual (en campos específicos) o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.

campo-inundacion (1) Los distritos afectados abarcan zonas del centro y oeste bonaerense, desde Bolívar hasta Trenque Lauquen. Infocampo Cómo acceder al beneficio Los productores afectados deben tramitar el certificado de emergencia o desastre agropecuario ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA, que acredite el ejercicio de la actividad. Según la normativa vigente, las zonas en emergencia deben demostrar al menos un 50% de afectación productiva, mientras que los casos de desastre requieren un mínimo del 80%. Durante la vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para créditos con el Banco Provincia. Con estas medidas, la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y la equidad fiscal, acompañando a quienes sostienen el trabajo rural incluso en medio de las adversidades climáticas.

