La Rioja: un joven discapacitado recibió una brutal golpiza por participar en la Marcha del Orgullo

joven agredido.jpg Facundo Sayavedra, el joven brutalmente agredido en La Rioja

Después de semejante agresión, los sujetos escaparon y dejaron a Facundo solo y tirado en el suelo. “Cuando vuelvo en sí, no entendía nada. Me levanto, llego a un almacén y pido ayuda. Ellos llamaron a la policía y ahí vino la ambulancia para atenderme”, remarcó el joven en diálogo con TN.

Con un acentuado traumatismo de cráneo con dos coágulos, toda la cara inflamada, raspones en todo el cuerpo y mucho dolor en las costillas y pecho, Facundo agregó: “Parecía que me habían revolcado por todo el piso, estaba lleno de tierra. Yo tengo una discapacidad en el oído derecho desde los 2 años y en medio de la golpiza les pedí que no me pegaran en el oído porque ¿te imaginas perder el otro oído?”

Quién es el agresor principal

Recabando información, Facundo dio cuenta que conoce a su principal agresor, Rodrigo “Roli” Celada, un vecino de la zona con antecedentes penales: “Tengo miedo, no quiero salir a la calle porque el agresor que reconocí está suelto y es del barrio”.

“Salió hace dos meses de la cárcel. Yo nunca tuve problemas con él, lo cruzaba a veces. En un momento lo vi de frente, lo distinguí y le pedí que parara, pero no me dio tiempo a nada”, recordó.

“En el tumulto vi como a siete. Fue breve, pero horrible, nunca me imaginé que podría pasar esto en pleno día”, explicó con angustia.