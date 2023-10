Levantaron la toma en el Colegio Nacional de Buenos Aires

Por qué tomaron el colegio

Fue el martes por la noche cuando el Centro de Estudiantes informó que se tomaría la escuela por la falta de efectividad de la rectora: "Tras 5 años de mandato, nos dejó en claro que les estudiantes nunca fuimos su prioridad: la rectora convocó solo 1 (un) concurso en mayo, aún no resuelto hasta la fecha de hoy. La ausencia de concursos genera un problema grave en la institución. Menos de la mitad de nuestros docentes son titulares".

A su vez, expresaron: "No podemos permitir que no haya docentes concursados, no podemos permitir que a los docentes se les niegue participar de sus espacios democráticos, no podemos permitir que la gestión entorpezca nuestra excelencia académica".

Esta medida generó fuerte apoyo, pero también rechazo en otros alumnos que manifestaron su enojo en redes sociales al sostener que "tendrán menos días de clases" y que "perjudican a los compañeros" que no quieren ser parte de la toma.

Se espera que en las próximas horas se reanuden las clases y se podría informar qué sucederá tras perder un día y medio sin lección.