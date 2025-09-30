Con la normalización en la entrega de patentes para autos 0km, circular sin la chapa correspondiente puede implicar sanciones de hasta $800.000.
Multas de hasta $800.000 por circular sin patente en el auto
“Los Registros Automotores recibieron todas las chapas que faltaban; ahora depende de los usuarios acercarse a retirarlas”, indicaron desde el Ministerio de Justicia.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron que tanto los conductores como las fuerzas de seguridad pueden verificar si la patente ya está disponible para retirar a través del sitio oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor: https://www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas.php.
Las autoridades señalaron que la entrega de patentes 0km se encuentra completamente regularizada en todo el país, permitiendo que los vehículos nuevos inscriptos circulen con su documentación en regla. “Los Registros Automotores recibieron todas las chapas que faltaban; ahora depende de los usuarios acercarse a retirarlas”, indicaron.
El ministerio destacó que el operativo de entrega masiva reforzó la disponibilidad de patentes en todas las jurisdicciones, acompañando el récord de ventas de autos 0km, con niveles que no se registraban desde 2018. Actualmente, hay un stock de más de 55.000 chapas disponibles para estos vehículos.
Finalmente, precisaron que “el sistema, que había colapsado en 2023 debido a la crisis económica, restricciones a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, ya se encuentra normalizado”.
