Licencia de conducir: quienes rindan el examen con un auto automático no podrán manejar vehículos manuales

La Provincia de Buenos Aires estableció nuevas pautas para el examen práctico de conducir y limitará la licencia según el tipo de transmisión evaluada.

La Provincia de Buenos Aires estableció que quienes obtengan por primera vez la licencia de conducir tras rendir con un auto automático solo podrán manejar vehículos con ese tipo de transmisión, según la restricción que figure en el registro.

Quienes tramiten por primera vez la Licencia Nacional de Conducir en la provincia de Buenos Aires y rindan el examen práctico con un auto de caja automática tendrán una restricción para manejar vehículos con transmisión manual. La medida comenzó a regir el 13 de octubre de 2026 y busca unificar los criterios de evaluación de los aspirantes.

La disposición establece que en el registro deberá figurar una observación que indique que la persona puede conducir únicamente automóviles automáticos . Según las autoridades, la evaluación realizada con este tipo de vehículo no permite comprobar todas las habilidades necesarias para operar un auto con embrague y cambios manuales.

La nueva disposición, establecida mediante la Circular 11/2026 de la Provincia de Buenos Aires , introduce pautas específicas para quienes soliciten por primera vez una licencia para conducir automóviles. Si el aspirante aprueba la prueba práctica con un vehículo automático, la restricción deberá quedar asentada en el documento habilitante.

La leyenda que se incorporará en el campo de observaciones será: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática” . Esto significa que la autorización no habilitará a manejar automóviles con caja manual mientras se mantenga esa limitación.

El cambio apunta a que la licencia refleje las condiciones en las que se evaluó al conductor. De esta manera, el examen práctico deberá acreditar las destrezas correspondientes al tipo de vehículo que la persona estará habilitada a utilizar en la vía pública.

Por qué manejar un auto automático no habilita para conducir uno manual

La principal diferencia entre ambas transmisiones está en el modo de operar el vehículo. En un automóvil manual, el conductor debe coordinar el embrague con el acelerador y seleccionar las marchas según las condiciones de circulación. En uno automático, esos cambios se gestionan sin que el conductor tenga que accionar un embrague convencional.

Por ese motivo, las autoridades consideran que rendir la prueba con un vehículo automático no demuestra el dominio de todas las maniobras propias de una caja manual. Entre las capacidades que no se evalúan de la misma manera están el control del embrague, la coordinación entre los pedales y la selección de las relaciones de marcha.

La evaluación práctica busca verificar que el aspirante tenga las habilidades necesarias para conducir de manera segura el vehículo correspondiente a la licencia solicitada. La nueva regla establece que no se podrá dar por acreditada la capacidad para manejar una transmisión manual si el examen se realizó exclusivamente con una automática.

Qué deben tener en cuenta quienes vayan a rendir

Las personas que estén por tramitar su primer registro deberán considerar con qué tipo de vehículo realizarán la prueba. Quienes quieran contar con autorización para conducir automóviles manuales deberán consultar con el organismo emisor cuáles son las condiciones para rendir el examen con esa transmisión.

Si el aspirante opta por realizar la evaluación con un vehículo automático, deberá tener presente que la licencia incluirá una restricción expresa. No se trata solamente de una diferencia en el aprendizaje, sino de una condición que quedará asentada formalmente en el documento.

La medida se enmarca en las disposiciones de la provincia para unificar los criterios de evaluación práctica. Antes de iniciar el trámite, conviene verificar los requisitos vigentes ante el municipio correspondiente, ya que las condiciones operativas y los procedimientos para obtener o modificar una licencia pueden depender de la jurisdicción.