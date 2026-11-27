Alerta amarilla por calor en la Ciudad: se esperan hasta 34°C y recomiendan extremar los cuidados + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño aconsejó evitar el sol entre las 10 y las 17 y reforzar la hidratación. Cuáles son los síntomas de un golpe de calor.

El pronóstico anticipa máximas de 33°C para el sábado y de 34°C para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. EFE/Ámbito

La Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por temperaturas altas, según informó el Gobierno porteño a partir del aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa una máxima de 33°C para el sábado y de 34°C para el domingo.

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Ante este panorama, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir los efectos del calor, con especial atención a los mayores de 65 años y los menores de cinco.

Entre las principales medidas se encuentran tomar agua con frecuencia, permanecer en ambientes frescos y reducir la exposición al sol y el esfuerzo físico durante las horas de mayor temperatura.

Las autoridades recomendaron reforzar la hidratación y reducir la actividad física durante las horas de mayor calor. Telam Qué recomiendan para afrontar las altas temperaturas El Gobierno de la Ciudad aconsejó adoptar los siguientes cuidados:

Evitar la exposición excesiva al sol y reducir la actividad física entre las 10 y las 17 , especialmente al aire libre.

, especialmente al aire libre. Tomar abundante agua, salvo contraindicaciones médicas, y evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Elegir comidas livianas, principalmente frutas y verduras.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de gorro y anteojos de sol.

Permanecer en espacios frescos y ventilados.

Prestar especial atención a los chicos pequeños y a los adultos mayores. Cuáles son los síntomas de un golpe de calor El comunicado también pidió estar atentos a señales que pueden requerir asistencia médica urgente. Entre ellas se encuentran la temperatura corporal superior a los 40°C, la piel enrojecida y caliente, el dolor de cabeza, las náuseas y la confusión.

Las convulsiones y la pérdida de conocimiento son otros signos de gravedad. Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar al 107 del SAME y solicitar ayuda médica, sin esperar a que aparezcan todos los síntomas. Mientras llega la asistencia, se recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco, tranquilo y a la sombra, y refrescarla con agua o paños húmedos. Solo se le debe ofrecer agua si está consciente y puede tragar; no hay que darle líquidos si está inconsciente o presenta alteraciones de la conciencia. Para urgencias médicas, la línea gratuita es el 107. En caso de emergencias en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse al 103.

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