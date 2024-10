Licencias de conductir en el día: de qué se trata el programa de la provincia de Buenos Aires

Este programa es muy importante ya que no solo te permite tener tu licencia de conducir en 24 horas , sino también es un gran paso a la seguridad vial debido a que el programa, contempla la mejora en el proceso de evaluación de los conductores.

No hay que olvidarse que este trámite no agiliza todo el proceso que uno debe cumplir para poder sacar el registro de conducir por primera vez, en caso de que esa sea tu situación no significa que vas a ahorrarte el tiempo del trámite, solo que si rendiste bien y lo aprobaste, vas a poder tenerlo más rápido.