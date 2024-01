Locura en Villa Gesell: una mujer chocó y atacó con un bate a su ex pareja

Los motivos del incidente no fueron por cuestiones de tránsito, si no que ambos habían sido pareja, y las cosas no habían terminado para nada bien . Mientras se producía el ataque, la mujer le gritaba ''respetá el dolor ajeno''. El hombre se cubrió con los brazos y codos, sin reaccionar de otra manera.

Además, la mujer continuó: ''¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Le jodiste la vida a todo el mundo, a mí no''. Le rompió el espejo retrovisor y el vidrio lateral de la camioneta con el bate y le causó lesiones en el brazo izquierdo a su ex marido.

Intervino en el hecho la comisaría primera de Villa Gesell y se comprobó que la mujer atacante ya tenía una prohibición de acercamiento a las víctimas de su ataque desde el 11 de noviembre del año pasado, aún vigente, expedida por un Juzgado de Paz. Se le inició una causa por daños, lesiones y desobediencia.

El video del ataque en Villa Gesell