Mar del Plata: escandalosa pelea en una heladería terminó a los sillazos y revoleo de mesas

“Esa noche estaba lloviendo y no pasaba nadie por acá. Y, de un momento para otro, apareció un hombre que nos hizo levantar ciertas sospechas”, contó uno de los trabajadores a Canal 8 local.

Mar del Plata: feroz pelea en una heladería terminó a los sillazos

Asimismo, el empleado del lugar recordó que junto a su compañera de trabajo obligaron a los protagonistas a retirarse del lugar pero la situación empeoró: “Les pedí que se vayan, que acá no discutan, que no era el lugar. En ningún momento me escucharon. Empezaron a revolear todo. Tiraron una mesa, una silla”.

Por su parte, la trabajadora de la heladería también expresó sus sensaciones y repasó: “Como dijo mi compañero, el hombre que ingresó ya nos resultaba sospechoso. Primero porque se sentó en una de las mesas que no se ven desde el lado de afuera. Segundo, porque parecía conocerse con la mujer que lo increpó. Mientras se gritaban entre ellos, se llamaban por sus respectivos nombre”.

“Primero el hombre la agrede a la mujer. Después entre otro hombre que viene en defensa de la muchacha. Eran dos contra uno”, señaló.

“Ni bien comenzó el descalabro, Joaquín me dijo que saliera afuera y llamara a la Policía. Eso fue lo que hice. Me aseguraron que iban a tomar el caso como prioridad y enviar un patrullero. Pero la pelea terminó y las dos personas que enfrentaron al hombre se escaparon con una campera, dentro de la cual supuestamente se encontraba la suma robada. Y en cuanto al primer sujeto, se sentó con un poco más de tranquilidad, reclamó el helado, lo comió y se fue”, completó.

A su vez, el dueño de la heladería se hizo presente una vez finalizado la pelea y le dijo a sus empleados: “No se preocupen, quédense tranquilos. La próxima vez que pase algo así, váyanse del lugar, salgan corriendo, piensen primero en ustedes”. “Hoy en día uno no sabe con qué se puede encontrar. Pueden estar armados. En esta zona está todo muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado”.