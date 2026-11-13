Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo estará el clima durante el fin de semana

La Ciudad y el conurbano atraviesan una jornada cálida este viernes, con máximas cercanas a los 29 grados y mayor nubosidad hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas durante la madrugada del sábado y una mejora para la tarde. El domingo bajará la temperatura.

El Área Metropolitana de Buenos Aires va a presenciar un cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Después de una jornada cálida, con temperaturas cercanas a los 30 grados, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

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Aunque la inestabilidad puede empezar a desarrollarse durante la noche del viernes, el período con mayor probabilidad de precipitaciones será el comienzo del sábado . Después, las condiciones tenderán a mejorar y el domingo llega con temperaturas más bajas.

Este viernes trae una tarde cálida, con una máxima prevista de 29 grados en la Ciudad de Buenos Aires y una mínima de 20. El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas y tendrá mayor cobertura hacia la noche. Para ese tramo, el pronóstico no marca una probabilidad elevada de precipitaciones en Capital Federal. El cambio más importante se espera después de la medianoche.

La situación puede ser diferente en algunos sectores del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Los pronósticos muestran mayor inestabilidad para el cierre del viernes , con posibilidad de tormentas aisladas y lluvias durante la noche. El avance de las precipitaciones no será necesariamente uniforme en toda el área metropolitana.

El período de mayor probabilidad de tormentas para el AMBA se concentrará durante la madrugada del sábado 14 . El Servicio Meteorológico Nacional estima una chance de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con posibles tormentas aisladas. La actividad podría estar acompañada por ráfagas y chaparrones de distinta intensidad.

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Fin de semana: cómo estará el clima sábado y domingo

El sábado va a empezar con condiciones inestables. Durante la madrugada se mantendrá la posibilidad de tormentas y lluvias, pero las probabilidades bajarán hacia la mañana. Para ese período, el SMN prevé una chance cercana al 10%, con una mejora progresiva del tiempo.

Por la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados. Para la noche, las condiciones van a ser más estables, con una temperatura cercana a los 19 grados y sin precipitaciones significativas previstas. El cambio se notará después de las lluvias de la madrugada, cuando el cielo empiece a despejarse.

El domingo 15 tendrá un panorama más tranquilo en la Ciudad y el conurbano. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado durante buena parte del día, sin lluvias significativas. La temperatura mínima rondará los 17 grados y la máxima llegará a los 25, una jornada algo más fresca que el viernes.

Temperaturas máximas y mínimas

El descenso térmico se va a sentir principalmente el domingo, después de varios días con registros cercanos a los 30 grados. El sábado también tendrá una máxima inferior a la del viernes, aunque seguirá siendo una jornada templada durante la tarde. Las temperaturas previstas para la Ciudad de Buenos Aires son:

viernes 13: mínima de 20 grados y máxima de 29

sábado 14: mínima de 20 grados y máxima de 27

domingo 15: mínima de 17 grados y máxima de 25

El cambio más marcado está en las mínimas: el domingo empieza con unos tres grados menos que las jornadas anteriores. Las máximas también bajarán, aunque se mantendrán por encima de los 20 grados durante todo el fin de semana.

Para el inicio de la próxima semana, el pronóstico anticipa condiciones más estables en el AMBA. El lunes 16 se esperan temperaturas de entre 17 y 26 grados, mientras que el martes 17 oscilarán entre los 17 y los 25. Por el momento, no se prevén nuevas precipitaciones para esas jornadas.