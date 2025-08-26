Violencia de género: Florencia Revah, asesinada por su expareja, había denunciado a Suárez previamente







Florencia Revah había denunciado a su expareja por violencia de género meses atrás. Su cuerpo fue hallado junto al de Esteban Suárez en San Antonio de Areco pero los investigadores creen que el crimen no se produjo allí.

Florencia Revah recibió 5 impactos de baja. Su expareja fue hallado junto a ella y sería el responsable del crimen. LinkedIn

El hallazgo de los dos cuerpos San Antonio de Areco volvió a encender las alarmas sobre un drama que atraviesa al país: la violencia de género que, en muchos casos, termina en femicidio. Florencia Revah, de 31 años, había denunciado a su expareja, Esteban Alejandro Suárez, por agresiones y hostigamiento. A pesar de las medidas judiciales en curso, el domingo por la tarde la encontraron asesinada dentro de un vehículo en un camino rural, a metros de la Ruta 8. Junto a ella, su presunto femicida se habría suicidado.

El auto, un Chevrolet Onix blanco sin patentes visibles, estaba detenido bajo un árbol. Allí estaban los cuerpos de Florencia y Suárez, de 45 años. Las primeras pericias apuntan a que él le disparó varias veces y luego se quitó la vida. La hipótesis de un femicidio seguido de suicidio es la más firme, aunque los investigadores siguen recabando pruebas para reconstruir los últimos movimientos de ambos.

Vecinos y allegados describieron a Suárez como un hombre celoso y controlador, que no toleraba que Florencia tuviera independencia. Ella había intentado cortar la relación, pero según quienes la conocían, los idas y vueltas y el hostigamiento eran una constante. El desenlace, aunque brutal, no sorprendió del todo a quienes sabían del vínculo.

florencia revah femicidio Florencia Revah tenía 31 años y era empleada. Meses atrás había denunciado a Suárez sobre quien pesaba una prohibición de acercarse. Gentileza: News Digitales

Florencia Revah fue hallada en el interior del vehículo junto a Suárez El hallazgo ocurrió a tres kilómetros del centro de San Antonio de Areco, en un camino rural poco transitado. El coche no tenía pedido de secuestro y estaba radicado en Tigre, donde la pareja había convivido. Según se supo, Florencia había presentado en abril pasado una denuncia formal por violencia de género, acompañada de una prohibición de acercamiento, exclusión del hogar y cese de actos de hostigamiento.

En el expediente figura que Suárez debía mantenerse alejado de la joven, aunque testigos señalaron que habían retomado la relación a los tumbos. La familia de Florencia declaró que ella buscaba rehacer su vida, pero que las presiones y amenazas de su ex pareja no se lo permitían. Las primeras pericias forenses determinaron que la víctima tenía cinco disparos, uno de ellos en el cuello, mientras que Suárez presentaba un tiro en la sien. Los investigadores creen que el femicidio ocurrió antes de llegar a Areco, y que luego él trasladó el cuerpo en el vehículo. auto san antonio de areco El vehículo donde fueron hallados los cuerpos de Revah y Suárez. Radio Angélica Qué se sabe hasta ahora de la investigación El fiscal de Mercedes aguarda informes clave de la Policía Científica para confirmar el recorrido que hizo Suárez con el auto esa mañana. Los registros de peaje lo ubicaron en distintos puntos de la Ruta 8 entre las 7:10 y las 10:15 del domingo, lo que refuerza la teoría de que el crimen no se produjo en Areco, sino que el cuerpo fue llevado hasta allí. Los vecinos de la zona alertaron a la policía al notar el vehículo estacionado por varias horas en un sitio poco habitual. Cuando los efectivos llegaron, encontraron la escena ya consumada.