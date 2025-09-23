Nacimiento de trigemelas en Salta: un fenómeno que ocurre una vez en un millón

Las tres hermanas pesaron entre 1.560 y 1.780 gramos. Las bebés y su madre evolucionan de manera favorable.

En este momento, las recién nacidas, Ainara, Amira y Ámbar permanecen en Neonatología para su recuperación en el Hospital Público Materno Infantil.

En Salta ocurrió un fenómeno extraordinario que se da una vez cada un millón de casos , nacieron trigemelas monocoriales triamnóticas , es decir, una tipología infrecuente donde comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes . Se necesita un seguimiento riguroso por lo que el parto fue programado para la semana 34 .

En este momento, las recién nacidas Ainara, Amira y Ámbar, que nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos, quedaron internadas en Neonatología por su condición prematura , según informó el responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Adrián Aguilar.

Ainara nació primero con 1.640 gramos; luego Amira, la más pequeña, con 1.560 gramos; y última, Ámbar pesó 1.780 gramos. Todos los médicos afirmaron que “las tres se encuentran estables y reciben cuidados especiales de neonatólogos” .

Nancy, la madre, recibió atención de un equipo multidisciplinario de ginecólogos y obstetras durante todo el embarazo. Desde el hospital, destacaron que la planificación fue clave ante la rareza del caso . Este nacimiento se transformó en el segundo registrado en Salta en 2025 con características similares .

“Los embarazos trigemelares son muy poco frecuentes: se presentan en aproximadamente 1 de cada 6.400 gestaciones. El embarazo de Nancy fue aún más atípico, ya que se trataba de un monocorial triamniótico donde las tres bebés compartían placenta y se da de 1 cada 1.000.000 de casos", comunicaron las autoridades del hospital.

Esta noticia generó un gran debate entre especialistas médicos en distintos medios de comunicación y redes sociales. Un obstetra ratificó: “Es un acontecimiento que marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida”.