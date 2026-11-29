Un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló en Bahía Blanca durante la tarde del sábado. Como consecuencia del accidente, la locomotora principal quedó volcada y varios vagones terminaron fuera de las vías. No se registraron personas heridas ni víctimas fatales.
Bahía Blanca: descarriló un tren de cargas de Ferrosur Roca, el segundo incidente en 10 días
La locomotora terminó volcada fuera de las vías y varios vagones también resultaron afectados. No se reportaron personas heridas y las causas del episodio están bajo investigación.
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El hecho ocurrió en el tramo ferroviario que une las localidades de Cabildo y Cochrane, sobre la vía Pringles. Es el segundo descarrilamiento de una formación de la misma empresa en esa zona en los últimos diez días.
Cómo fue el descarrilamiento en Bahía Blanca
Las imágenes del accidente fueron difundidas por el sitio El Desvío. En ellas se observa que la locomotora, identificada como una General Motors GT22 N° 9013, quedó volcada sobre uno de sus laterales. Varios vagones también se salieron de las vías.
Por el momento, no se confirmó qué provocó el accidente. Una de las hipótesis que se analiza es que las altas temperaturas registradas en la región hayan provocado una dilatación de los rieles. También se evalúa el estado de las vías.
Las causas deberán establecerse mediante las pericias correspondientes. Además, todavía no se brindaron detalles sobre los daños que sufrió la infraestructura ferroviaria ni sobre el tipo de carga que transportaba el tren.
El antecedente de otro descarrilamiento hace diez días
El último accidente ocurrió apenas diez días después de otro episodio protagonizado por una formación de Ferrosur Roca. El hecho anterior tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre, entre las localidades de Saldungaray y Cabildo, también sobre la vía Pringles.
En esa oportunidad, varios vagones se salieron de los rieles y algunos quedaron parcialmente volcados. Los dos accidentes ocurrieron en distintos tramos del mismo corredor ferroviario y con pocos días de diferencia.
Qué trabajos se realizarán en la zona
Después del descarrilamiento, deberán realizarse tareas para retirar la locomotora y los vagones que quedaron fuera de las vías. También se llevarán adelante inspecciones para evaluar los daños y determinar las causas del accidente.
La vía Pringles integra la red ferroviaria que se utiliza para transportar cargas en el sudoeste bonaerense. Su recorrido conecta diferentes localidades y zonas productivas de la provincia.
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