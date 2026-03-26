Nahir Galarza salió de la cárcel: cómo fue el operativo y a dónde se dirigió

El operativo se realizó bajo estrictas condiciones de seguridad. La condenada fue a visitar a su abuela, quien padece una grave enfermedad.

En un operativo marcado por el hermetismo, Nahir Galarza salió de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná por unas horas tras recibir una autorización judicial excepcional. La joven, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo , viajó hasta Gualeguaychú para visitar a su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

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La medida se enmarcó en razones humanitarias y contempló una salida transitoria por única vez, bajo estrictas condiciones de seguridad .

El operativo se organizó con antelación y estuvo a cargo de personal del servicio penitenciario . Un equipo integrado por agentes, una oficial responsable y un chofer acompañó a la detenida durante todo el trayecto.

Según explicó el inspector general Alejandro Mondragón , el objetivo principal fue evitar filtraciones y garantizar la seguridad . “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”, señaló en declaraciones a medios locales.

La permanencia de Galarza en el domicilio familiar se desarrolló bajo vigilancia constante . El protocolo incluyó la presencia de custodia dentro de la vivienda, además de controles previos del lugar.

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Las autoridades evitaron la concurrencia de terceros durante el encuentro. “En general, en estos casos, se trata de que el familiar esté solo”, indicaron, con el fin de reducir riesgos y mantener el control del operativo.

La visita duró aproximadamente una hora y se llevó a cabo sin incidentes. Finalizado el tiempo autorizado, la joven fue trasladada nuevamente a la unidad penitenciaria en Paraná.

Desde el servicio penitenciario destacaron una evolución en la conducta de la interna. Mondragón aseguró que “ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”.

Actualmente, participa en talleres y cursos dentro de la cárcel, donde cumple su condena desde hace casi una década.

El crimen que marcó el caso

El asesinato de Fernando Pastorizzo ocurrió el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. El joven fue hallado con dos disparos, uno en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto.

En un primer momento, Galarza declaró como testigo, pero luego quedó detenida y admitió haber efectuado los disparos con el arma reglamentaria de su padre, aunque sostuvo que se trató de un hecho “accidental”.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú dictó la condena a prisión perpetua, que fue confirmada en 2019 por la Cámara de Concordia.

La reciente salida, de carácter excepcional, volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública, aunque sin modificaciones en la situación judicial de la condenada.