Netflix filtra detalles de su plan "low cost": en qué consiste y cuánto costará

De esta forma, en el futuro cercano Netflix permitirá a los usuarios contratar el servicio con o sin publicidad. Los precios sin publicidad continuarán como hasta ahora. Mientras que los que incluyen publicidad serán más accesibles, según indicaron desde Bloomberg.

Tal como indica el sitio Yahoo.com, el costo de la membresía con publicidad se ubicaría entre los US$ 7 y US$ 9 por mes. Dependiendo del plan que pague actualmente, eso podría ser un ahorro significativo ya que la compañía ofrece planes a US$ 9.99, US$ 15.49 y US$ 19.99 por mes.

Según trascendidos de la propia empresa, el objetivo sería comenzar con este sistema a finales del 2022 e instalarlo masivamente en 2023.

Entonces, Netflix solo indicó que este plan sería más económico y aseguró que no era "una solución a corto plazo", pero no detalló cómo introduciría el contenido publicitario ni cuál sería la duración de estos anuncios

Ahora, fuentes cercanas a Netflix han confirmado a Bloomberg que la publicidad integrada en este nuevo plan no se expandirá a todos los contenidos de la plataforma, sino que algunos de ellos se podrán visualizar sin dichas promociones.

En concreto serán los programas infantiles y las nuevas películas de producción propia las que quedarán exentas de la publicidad en esta nueva modalidad económica de suscripción al servicio.

Desde Bloomberg también recuerdan que, aunque la compañía pude introducir anuncios en contenidos propios, no tiene los derechos necesarios para hacerlo en todo su catálogo, puesto que la licencia miles de títulos de películas y series proceden de estudios externos.

De acuerdo con estas fuentes, Netflix estaría negociando estos derechos con corporaciones como Sony, Paramount Global y Warner Bros. Discovery Inc. para pagar un porcentaje determinado (entre un 10 y un 15 por ciento) para poder asegurarse esos derechos.