Nintendo prevé más ventas en 2023 y aumenta su producción de Switch

nintendo switch Gentileza: Pixabay

Incluso habiendo sido la consola más vendida en Europa, Estados Unidos y Japón durante 2022, Nintendo cree que los problemas para producir y entregar stock bajaron la demanda y las ventas de su dispositivo. También, el año pasado, con 114 millones de unidades, la Switch se convirtió en la consola hogareña de Nintendo más vendida de todos los tiempos y la tercera frente a las PlayStation 4 (116,6 millones) y PlayStation 2 (155 millones).

Desde hace años que los rumores de una consola sucesora de la Switch van y vienen sin confirmación. A pesar de que la compañía expresó en mayo que "la transición al próximo hardware es un foco muy grande para la compañía", este aumento de producción indicaría que no llegaría antes del 2024.

zelda breath of the wild tears of the kingdom Nintendo

Distintos analistas se plegaron a este reporte, ya que sustenta sus previsiones de que la próxima consola de Nintendo no saldrá en 2023. Otros esperan que este último empujón venga de la mano de algunos descuentos y paquetes junto a juegos importantes, como el The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, que llegará en mayo de 2023.

En su séptimo año en el mercado, la Switch mantiene sus robustas ventas pero su rendimiento, especialmente en el aspecto gráfico, levantaron críticas de los usuarios. En ese sentido, la consola híbrida se ha quedado bastante por detrás de otras empresas como Xbox y PlayStation que ya saltaron a una nueva generación de dispositivos.