Caso Dalmasso: el fiscal del juicio se enojó con sus pares por falta de apoyo

fiscal julio rivero.jpg Julio Rivero. LV16

En declaraciones a la prensa, Rivero explicó que su reacción se debió al "silencio, la falta de apoyo y solidaridad (de los fiscales) ante un caso mediático" que tiene a su cargo. También aclaró que el grupo de chat que abandonó “no es institucional, sino de pares”.

“Lo que pedía era una muestra de solidaridad y de apoyo ante un caso mediático. He notado que había un silencio. Comentaban cada uno de sus causas y en mi caso nada. Me enojé y me fui”, manifestó Rivero a la prensa durante un cuarto intermedio del juicio que se realiza en los tribunales de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

dalmasso.jpg Nora Dalmasso. Diario Mendoza

El funcionario judicial también dejó en claro que su enojo fue con sus pares y no con MPF ni la Fiscalía General de la provincia como instituciones, ya que de esos organismos recibió “todo el apoyo” para llevar adelante el proceso de enjuiciamiento.

Este miércoles se había viralizado en las redes sociales el texto que el fiscal Rivero había escrito en el grupo de sus colegas antes de abandonarlo: “¿Saben qué? Soy Julio Rivero. Fiscal de Cámara en el caso ... (pónganle el adjetivo que quieran). ‘Macarrón’ se llama la causa (por si algún distraído no lo tiene). El Debate comenzó el 14/3/2022. Hace casi dos meses. Y... esperé hasta hoy NI UNA SOLA MUESTRA DE APOYO (sic) ... de los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen. Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta madre que los parió. Y gracias Dr. Carlos Ferrer por invitarme al grupo”.

Caso Dalmasso

En este juicio, el fiscal Rivero es quien debe reunir los elementos de pruebas para sostener la acusación del “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal" que pesa sobre Macarrón y que contempla la pena de prisión perpetua.