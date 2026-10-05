El Subte extenderá sus horarios por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina + Agregar ámbito en









Con el afán de que sea una jornada histórica para todos los argentinos, el Subte D funcionará con horarios extendidos, con la búsqueda de reducir la dependencia al transporte privado.

El subte de la línea D se extenderá hasta la 1.30 de la madrugada por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

El Subte D extenderá sus horarios de funcionamiento durante este martes 6 de octubre, en el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Si bien el partido contra Benín está estipulado para que comience a las 20 horas y termine a las 22, el horario de la ceremonia no va a tener horario de finalización y por eso desde la Ciudad confirmaron esta ayuda para los que asistan al Estadio Monumental, y a todos los que se manejen por los alrededores.

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En principio solo sería para la línea D y funcionará hasta la 1.30 de la madrugada para acompañar la desconcentración de la zona una vez que finalice el evento. Cabe recalcar que no solo será una jornada histórica dentro de la cancha de River, sino que a un par de cuadras, en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, también se llevará a cabo un acto para los fanáticos que no hayan podido sacar su entrada. Además, miles de personas se amontonarán por los alrededores para juntarse y vivir la despedida de una manera memorable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BA Subte (@basubte) Según informaron desde el Subte de Buenos Aires, una vez que finalice el horario habitual y se ponga en marcha el plan del horario extendido, los trenes saldrán desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, y los usuarios podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Esta modalidad, aplicada con éxito para eventos de gran magnitud en la zona como cuando fueron los recitales masivos de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otras, busca reducir la dependencia al transporte privado y potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

La fiesta que se prepara para el último partido de Messi con la Selección argentina La Selección argentina atraviesa horas de profunda emotividad en el predio de Ezeiza. Tras sumarse a la concentración este domingo, Lionel Messi encabeza las últimas prácticas previas al amistoso de este martes a las 20 frente a Benín, en un estadio Monumental con localidades totalmente agotadas.

El encuentro marcará la presencia número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste, en una jornada pensada como un homenaje integral a su legendaria trayectoria. Messi encabezará una jornada histórica. X Una vez que termine el duelo contra los africanos, se espera que Messi agarre un micrófono y le hable al pueblo argentino con la celeste y blanca por última vez, en donde estará rodeado de los convocados para esta fecha FIFA y se le sumarán varios compañeros que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022. Además, el equipo lucirá una camiseta de edición especial con franjas verticales, el Sol de Mayo en el pecho y laureles bordados junto al histórico dorsal número 10.