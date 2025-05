Nuevo aumento en colegios privados: cuánto habrá que pagar en junio y julio

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, justificó el ajuste: “Este nuevo cuadro tarifario permite mantener la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente”.

Sin embargo, advirtió que el aumento no cubre otros costos del sector: “El nuevo cuadro arancelario no contempla el incremento que tuvo que afrontar el sector en temas de mantenimiento y en los servicios públicos. Las entidades deben hacer un gran esfuerzo, junto a las comunidades educativas para sostener el nivel educativo. No obstante, todos nuestros asociados están comprometidos a no resignar la calidad del servicio educativo”.

Los nuevos valores

En la Provincia de Buenos Aires, los cuadros tarifarios difieren según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal. Para quienes reciben el 100% de aporte, las cuotas base en junio serán de $27.250 para Inicial y Primaria, $30.030 para Secundaria común, $34.620 para Secundaria Técnica, Agraria o Artística, y $39.240 para el nivel Superior.

WhatsApp Image 2025-05-29 at 14.27.28.jpeg

En los establecimientos con 40% de subvención, los valores se elevan a $123.090 (Inicial y Primaria), $159.940 (Secundaria común), $183.040 (Secundaria Técnica) y $156.220 (Superior). En julio, estos montos aumentarán a $28.390, $31.290, $36.070 y $40.880 para el 100%, y a $128.250, $166.650, $190.720 y $162.780 para el 40%, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-05-29 at 14.27.28 (1).jpeg

En CABA, a partir de junio, los colegios con 100% de subsidio podrán cobrar hasta $34.860 para Inicial y Primaria, $38.455 para Secundaria común, $44.292 para Secundaria Técnica, $50.164 para Superior Docente y $60.938 para Superior Técnico. Para el 40%, los montos llegan a $161.257, $209.576, $239.878, $204.659 y $231.238.

En julio, también habrá ajustes: los valores máximos serán de $35.696, $39.378, $45.355, $51.368 y $62.400 para el 100%, y de $165.127, $214.606, $245.635, $209.571 y $236.787 para el 40%, según el nivel. Estos importes pueden variar si hay jornada extendida o mayor carga horaria.