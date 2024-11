OnlyFans: la madre actúa, su hijo la filma y juntos amasan una fortuna mes a mes

Son brasileños, y ella es conocida en su país por haber participado del concurso Miss Bumbum. Claro está que las críticas por el desempeño de Andressa y Arthur no tardaron en llegar, pero ellos hicieron caso omiso y continuaron trabajando firmes y avanzando en el proyecto que los conectó con un vínculo impensado.

“No me gustaría verla teniendo sexo normalmente (…) A veces le doy consejos, como yo digo oh haz esta posición, la luz está mejor aquí“, compartió Arthur, que se queda con el 10% de las ganancias en la plataformas.

Y reconoció sobre las preguntas relacionadas a la posible atracción que puede sentir viendo a su madre teniendo sexo: “Es mi madre, no tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco“.

Andressa Urach explicó que decidió unirse a OnlyFans debido a dificultades económicas y cobra u$s50 por suscripción. La mujer reconoció que gana entre u$s50.000 y u$s70.000 dólares al mes, por lo que su hijo recibe un jugoso sueldo.

Al ser preguntada si se arrepentía de trabajar junto a su hijo Arthur en la plataforma, ella respondió que no, destacando que lo importante es el dinero que recibe y que su hijo no tiene complejos. “¿Por qué debería arrepentirme? Pueden decir lo que quieran, lo importante es lo que va a mi cuenta, y mi hijo es un chico que no tiene complejos”, señaló.

Arthur, por su parte, expresó su admiración por su madre, calificándola como una persona increíble y una gran madre, afirmando que tiene suerte de tenerla. “Es una persona increíble, una compañera. Hacemos todo juntos. Admiro mucho a mi madre, hoy mucho más que antes. Es una gran madre. Tengo suerte de tener la madre que tengo”.