Ahorro en plazo fijo: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días en Banco Nación







Las tasas de interés en las entidades financieras recibieron un aumento y los clientes del banco podrán calcular cuánto ganarán.

La Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco nación alcanza el 47% para los plazos fijos electrónicos. Mariano Fuchila

Muchas entidades financieras, como el Banco Nación, ofrecen a sus usuarios plazos fijos para que puedan preservar sus ahorros. Hace unos días se registró un aumento en las tasas de interés, lo que resulta beneficioso ya que esto ayudará a generar más ingresos por el capital depositado.

El objetivo del nuevo aumento es atraer nuevos depósitos y mantener la competencia entre los productos de ahorro de los bancos. Las tasas varían según la entidad, pero en este caso te mostramos cuánto dinero podrías obtener al depositar $100.000 por 30 días en los plazos fijos del BNA.

Ganancias en plazo fijo: simulación con $100.000 a 30 días en BNA inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos

Con la nueva actualización, en el caso del Banco Nación, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 32.50% para los plazos fijos en sucursales, mientras que para los electrónicos esta asciende al 47%. Por otro lado, la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 37,81% y del 58,59% respectivamente.

El BNA ofrece a los clientes un simulador online en donde podrán observar cuánto dinero ganarían en plazos fijos con diferentes montos y períodos. Por ejemplo, al colocar $100.000 a 30 días, el banco muestra que se podrán ganar hasta $2.671,23 de intereses en los plazos en las sucursales, mientras que en los electrónicos se podrá obtener hasta $3,863.01 de interés.

Esto significa que quienes coloquen dicho monto, en un mes podrán alcanzar los $102.671,23 o $103.863,01, dependiendo del tipo de plazo fijo. De igual manera, cabe recordar que el cálculo es estimado y corresponde al interés simple mensual.

