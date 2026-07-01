PAMI oficializó las credenciales habilitadas en julio 2026 + Agregar ámbito en









Estos documentos son esenciales y permiten gestionar todas las prestaciones gratuitas que ofrece la obra social sin necesidad de realizar trámites extras.

Podés descargar la credencial digital desde la app oficial "Mi PAMI".

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. La entidad cuenta con distintas prestaciones, estudios y servicios que los jubilados y pensionados pueden acceder de forma gratuita.

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Para esto, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Así, podrán validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura al 100% en farmacias adheridas o solicitar asistencia en agencias de atención.

En los últimos meses, el organismo incorporó distintos formatos para facilitar la obtención de este documento a través de sus canales digitales, como la app "Mi PAMI", lo que generó dudas sobre cuáles siguen siendo válidos en julio 2026.

Todas las credenciales vigentes de PAMI PAMI tiene diversas credenciales vigentes para poder recibir atención en los centros de salud adheridos. Algunos documentos son provisorios, pero de todas manera son válidos para poder acceder a todos los servicios y prestaciones disponibles en julio 2026.

Recordá que podés obtenerlas desde el sitio web de la entidad (https://www.pami.org.ar/credencial).

Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma. Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL). Credencial digital: está disponible en la app "Mi PAMI" y podés consultarla sin necesidad de imprimirla. Credencial plástica: a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones. Cómo usar la credencial digital Todas las credenciales tienen la misma validez al momento de ser presentadas en una consulta médica, en una farmacia o en cualquier centro de atención. Para quienes decidan obtener la versión digital, el acceso se realiza a través de la aplicación oficial "Mi PAMI". El trámite puede completarlo el titular o un familiar desde cualquier dispositivo con acceso a internet: Descargá la app "Mi PAMI". Está disponible en Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (iPhone). Regístrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión con tus datos. Dentro de la plataforma, el documento estará disponible en la pantalla principal para usar directamente desde el celular. El sistema permite mostrar la credencial en pantalla (útil para farmacias y consultorios) y también descargarla o guardarla como imagen o PDF. Verificá que incluya el código QR (es el elemento que valida la información del afiliado).

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