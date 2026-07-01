Paso a paso: cómo descargar el carnet de beneficiario de IPS para obtener descuentos + Agregar ámbito en









El trámite puede realizarse de manera digital y permite acceder a distintas promociones en comercios, turismo y otros servicios adheridos.

Una herramienta digital le permite acceder a distintas ventajas disponibles a jubilados y pensionados. Magnific

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires cuentan con una credencial digital que les permite acceder a promociones exclusivas en distintos rubros. El documento se obtiene de manera online y puede descargarse desde la plataforma oficial del organismo.

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La iniciativa busca simplificar el acceso a los beneficios sin necesidad de realizar trámites presenciales. Una vez descargado, el carnet puede guardarse en el celular o imprimirse para presentarlo cuando sea solicitado en los comercios adheridos.

El Instituto de Previsión Social ofrece una alternativa online que simplifica una gestión cada vez más consultada. Magnific Carnet de IPS: cómo obtenerlo El Instituto de Previsión Social habilitó la descarga del carnet de beneficiario a través de Mi IPS, su plataforma de autogestión. El trámite es gratuito y está disponible para jubilados y pensionados del organismo. Para obtener la credencial, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi IPS desde el sitio oficial del organismo

desde el sitio oficial del organismo Acceder con usuario y contraseña

Seleccionar la opción "Mi carnet" dentro de la plataforma

dentro de la plataforma Descargar el archivo en el teléfono celular, la computadora o el dispositivo elegido

Si se prefiere, también puede imprimirse para llevarlo en formato físico Quienes todavía no tengan una cuenta en Mi IPS deberán completar el proceso de registro para acceder a los servicios digitales del organismo. Desde ese mismo portal también es posible realizar otras gestiones previsionales, consultar información personal y acceder a distintos trámites sin necesidad de concurrir a una oficina.

Con una credencial disponible desde el celular, miles de beneficiarios pueden acceder a distintas prestaciones y promociones. Magnific

Todos los beneficios de IPS en julio 2026 Ser beneficiario del IPS permite acceder a descuentos y promociones ofrecidos mediante los convenios que mantiene el organismo con distintos municipios y prestadores de la Provincia de Buenos Aires. Entre los principales beneficios disponibles durante julio de 2026 se encuentran promociones en: Supermercados: descuento adicional del 5% para jubilados en promociones seleccionadas a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $5.000 por persona

Complejos termales: descuentos especiales en las entradas al Parque Termal Dolores (30%) y a las Termas Tapalqué (con rebajas de hasta el 45% en días de semana para jubilados)

Hoteles y hosterías: tarifas diferenciadas con hasta un 20% de descuento en alojamientos seleccionados de Monte Hermoso y Tornquist

Servicios turísticos y recreativos: bonificaciones en accesos a atractivos naturales, como un 40% de descuento en el ingreso a la Laguna Sauce Grande Cada convenio establece condiciones particulares, como porcentajes de descuento, días de vigencia o topes de reintegro. Por ese motivo, antes de realizar una reserva o compra, conviene verificar los requisitos específicos y las vías de contacto de cada prestador para acceder al beneficio.

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