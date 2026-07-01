Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires cuentan con una credencial digital que les permite acceder a promociones exclusivas en distintos rubros. El documento se obtiene de manera online y puede descargarse desde la plataforma oficial del organismo.
Paso a paso: cómo descargar el carnet de beneficiario de IPS para obtener descuentos
El trámite puede realizarse de manera digital y permite acceder a distintas promociones en comercios, turismo y otros servicios adheridos.
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La iniciativa busca simplificar el acceso a los beneficios sin necesidad de realizar trámites presenciales. Una vez descargado, el carnet puede guardarse en el celular o imprimirse para presentarlo cuando sea solicitado en los comercios adheridos.
Carnet de IPS: cómo obtenerlo
El Instituto de Previsión Social habilitó la descarga del carnet de beneficiario a través de Mi IPS, su plataforma de autogestión. El trámite es gratuito y está disponible para jubilados y pensionados del organismo. Para obtener la credencial, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi IPS desde el sitio oficial del organismo
- Acceder con usuario y contraseña
- Seleccionar la opción "Mi carnet" dentro de la plataforma
- Descargar el archivo en el teléfono celular, la computadora o el dispositivo elegido
- Si se prefiere, también puede imprimirse para llevarlo en formato físico
Quienes todavía no tengan una cuenta en Mi IPS deberán completar el proceso de registro para acceder a los servicios digitales del organismo. Desde ese mismo portal también es posible realizar otras gestiones previsionales, consultar información personal y acceder a distintos trámites sin necesidad de concurrir a una oficina.
Todos los beneficios de IPS en julio 2026
Ser beneficiario del IPS permite acceder a descuentos y promociones ofrecidos mediante los convenios que mantiene el organismo con distintos municipios y prestadores de la Provincia de Buenos Aires. Entre los principales beneficios disponibles durante julio de 2026 se encuentran promociones en:
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Supermercados: descuento adicional del 5% para jubilados en promociones seleccionadas a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $5.000 por persona
Complejos termales: descuentos especiales en las entradas al Parque Termal Dolores (30%) y a las Termas Tapalqué (con rebajas de hasta el 45% en días de semana para jubilados)
Hoteles y hosterías: tarifas diferenciadas con hasta un 20% de descuento en alojamientos seleccionados de Monte Hermoso y Tornquist
Servicios turísticos y recreativos: bonificaciones en accesos a atractivos naturales, como un 40% de descuento en el ingreso a la Laguna Sauce Grande
Cada convenio establece condiciones particulares, como porcentajes de descuento, días de vigencia o topes de reintegro. Por ese motivo, antes de realizar una reserva o compra, conviene verificar los requisitos específicos y las vías de contacto de cada prestador para acceder al beneficio.