Autos eléctricos.jpg

Para el olvido: 10 autos que fueron un fracaso

Chevrolet Chevy SSR

El Chevy SSR (Super Sport Roadster) 2004 fue un vehículo que no tuvo una gran aceptación en el mercado debido a varios factores. Su diseño llamativo no fue muy bien recibido por los consumidores. Muchos consideraron que su estilo retro no era atractivo y otros que era demasiado extravagante por lo que que el vehículo no tenía una personalidad clara. Además, el diseño de la caja trasera no era muy práctico ya que limitaba la capacidad de carga y su peso y diseño afectaban su manejo y velocidad máxima.