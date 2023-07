Paro de colectivos: siguen las protestas y podría haber una nueva medida de fuerza

Tras dos horas de reunión, aún no se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, UTA y las cámaras empresarias.

En ese sentido, los trabajadores reclamaron que "el acuerdo no corresponde porque darán el salario en cuatro cuotas. No podemos levantar la medida”, remarcaron. Y agregaron: “Los afiliados de UTA no están de acuerdo con lo que firmaron sus directivos”.

“Hicieron un paquete de todo, la diferencia de 32 mil, reajuste de abril y mayo, más la escala nueva de junio, junto a la diferencia de aguinaldo”, precisaron los empleados en diálogo con radio Sudamericana.

Y cuestionaron: “Es un paquete de cuatro cuotas que se pagarán el 20 de julio, 20 agosto y 20 septiembre y 13 de octubre. Los dirigentes se escondieron, firmaron el acuerdo y no aparecieron”.

Así fue el cese del servicio de la semana pasada

La retención de tareas que desarrolló la UTA estaba anunciada para la medianoche del jueves pasado, pero finalmente se adelantó para las 16 horas del mismo día, con treinta minutos de antelación.

El servicio de colectivos estuvo afectado por un total de 25:30 horas en el AMBA, la ciudad de La Plata y las provincias de Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones.