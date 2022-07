Se enojó Sylvester Stallone: lo dejaron afuera del spin-off de Rocky sobre Drago y contestó

Hasta ahora, el veterano actor había demostrado no tener ningún problema con Creed 3, la primera película de la saga en la que no participará. Pero no ocurre lo mismo con Drago, a pesar de que no culpa a su amigo Dolph Lundgren. Así lo explicó en sus redes sociales:

“Otro Rompecorazones… Acabo de descubrir esto… UNA VEZ MÁS, este PATÉTICO PRODUCTOR DE 94 años y SUS HIJOS BUITRE INÚTILES TONTOS, Charles y David, una vez más están limpiando LOS HUESOS de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo… PIDO DISCULPAS a los FANS, nunca quise que los personajes de ROCKY fueran explotados por estos parásitos… Por cierto, no tengo nada más que respeto por mi verdadero amigo, Dolph Lundgren”, detalló cinemascomics.com.

Asimismo, vale recordar que Sylvester Stallone lleva un par de semanas atacando al productor Irwin Winkler, ya que parece que él es el que tiene los derechos cinematográficos de la saga Rocky y cuando fallezca, estos pasarán a sus hijos. Mientras que el actor que interpretó al boxeador no verá ni un solo euro de todo lo nuevo que hagan. El tema es bastante complicado y no hay que descartar que todo termine en los tribunales, agrega el sitio cinemascomics.