Un periodista que transmitía en vivo desde Kiev fue sorprendido por una explosión

El reportero de la CBS News terminaba de relatar en cámara el escenario en Kiev, la capital ucraniana bombardeada por las fuerzas de Vladimir Putin. Allí los últimos blancos fueron el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Terrestres.

En ese contexto, dos fuertes destellos de luz evidenciaron el riesgo que corren los comunicadores de guerra. Al estar en vivo, todo quedó registrado en el video que se viralizó al rededor de todo el mundo.

