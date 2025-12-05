A partir del martes cerrará una estación de subte de la línea B por obras de renovación

La medida regirá a partir del próximo martes 9 de diciembre y durará dos meses. Los trabajos incluyen pintura, impermeabilización y reparación de pisos.

A partir del próximo martes 9 de diciembre cerrará la estación Malabia de la línea B de subtes por obras de renovación. Los trabajos incluyen pintura, impermeabilización y reparación de pisos , entre otros, como parte de un Plan de Renovación Integral de Estaciones.

La medida, que es llevada adelante desde Subterráneos de Buenos Aires SAU (SBASAU), durará dos meses y tiene el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

De esta manera, se suma a las estaciones Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D) que también se encuentran cerradas por remodelación.

La obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, reparación de pisos , colocación de revestimientos cerámicos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos. A la par, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, se trabajará en la restauración de un mural y del antiguo nomenclador “ Canning ”.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, con el fin de garantizar una mejor circulación por las estaciones, al transformarla en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.

En el marco de dicho plan, ya se pusieron en valor:

Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A);

Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B);

San Martín (Línea C);

Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D);

Jujuy (Línea E);

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

También comenzaron las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), y se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Ciudad inauguró BiblioSubte, la primera biblioteca pública en la red de subterráneos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró BiblioSubte, el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad instalado dentro del subte. La iniciativa, impulsada por Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura porteño, funciona en la estación Plaza de Mayo de la línea A.

Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo pone a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150 títulos para llevar y disfrutar tanto en el recorrido como en casa. El servicio funciona de lunes a viernes de 09 a 20hs.