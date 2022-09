Piquete en la 9 de Julio: sigue el acampe por segunda noche consecutiva

En un comunicado, Unidad Piquetera indicó que no tuvieron "ninguna respuesta del Gobierno" y que el Ministerio de Desarrollo Social había "cortado todo tipo de diálogo". Previamente, anunciaron que no se retirarán de la zona hasta ser recibidos por funcionarios nacionales.

"Si no hay respuesta continuaremos con la permanencia", expresó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en declaraciones con la prensa.

Acampe piquetero.jpg NA: Juan Vargas

En el marco del piquete, decenas de agentes de tránsito se encargan de desviar los vehículos al tiempo que las autoridades habilitaron la bajada de la Autopista 25 de Mayo hacia San Juan que estaba cerrada durante la mañana, en un contexto de muchos inconvenientes en el centro porteño.

Los manifestantes llegaron el martes pasadas las 14 a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social y algunos permanecieron durante toda la noche. En tanto, otros comenzaron a llegar durante la mañana, portando banderas y redoblantes para continuar la visibilización de la protesta en reclamo de "aumento de los planes, comida para comedores, trabajo genuino y en contra del ajuste".

Av 9 de Julio Desarrollo Social Buenos Aires Ignacio Petunchi

Qué dijo el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera

El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, destacó el "diálogo permanente" que mantiene esa cartera con las organizaciones sociales e insistió en que "los acampes no son la salida", sino la transformación de los planes sociales en empleo genuino.

En declaraciones a Télam, el funcionario dijo que ve "con preocupación" el acampe que la Unidad Piquetera realiza desde el martes en las puertas del ministerio. "Vemos un conflicto que tiene una base social pero hay una connotación política, sino no se entiende la desmesura" de la protesta.

Gustavo Aguilera.jpg Gustavo Aguilera.

"Entendemos que la situación social es difícil, que hay necesidades y angustias, pero también vemos que la solución tiene que ser el trabajo o la producción. Y el Polo Obrero insiste en que la solución de eso son los planes sociales. Es un punto de diferencia importante que impide llegar a un acuerdo", explicó el funcionario.

Además remarcó que "cortar la 9 de julio no le sirve a nadie" y dijo que esta gestión se mantendrá firma en su idea de que "la Argentina se pone de pie con más trabajo y más producción".

ACAMPE 9 DE JULIO Télam

En qué consiste el reclamo de los piqueteros

Los reclamos de piqueteros que generaron nuevos cortes de calles y caos en el tránsito del microcentro porteño giran en torno a la exigencia de trabajo genuino, así como también el alza en los planes sociales, cerrados por decisión del Gobierno, y la entrega de alimentos a los comedores barriales para hacer frente a la inflación.

En la previa de la movilización, Belliboni explicó los motivos concretos de la protesta: "No se resuelven problemas tan básicos y elementales como el de la comida en los comedores populares. Estamos llegando a fin de año y hemos tenido 40 reuniones con funcionarios y el ministro, y no hay forma".

Piquete 9 de Julio 2.jpg Telam

"No entienden que a los comedores hay que asistirlos porque ahí comen chicos, ancianos y gente que no tiene la posibilidad de resolver sus problemas alimentarios cotidianamente y no logramos ni eso, ni cosas más profundas como trabajo genuino", expresó en declaraciones radiales.

En la misma línea, el dirigente del Polo Obrero planteó: "Esperemos que el Gobierno reaccione. Queremos una mesa de negociación para que la gente pueda estar tranquila que, de acá a fin de año, va a tener respuesta".