Coronavirus: padre e hijo recibieron plasma de pacientes recuperados y hoy están de alta

Julio Fabián ingresó el día 4 y para el 10 de mayo ya necesitó de un respirador. Su cuadro se agravó al presentar también una falla hepática y otra renal que lo llevó a diálisis. Se necesitaba una solución urgente. Al mismo tiempo, su hijo Carlos también fue internado: si bien no llegó a estar intubado, su cuadro era grave. “En la madrugada del 12 me levantaron para ofrecerme plasma de pacientes recuperados. Y dijeron que también estaba la dosis para mi viejo. Les dije que le pusieran primero a él porque estaba más grave. Y tras firmar que lo aceptaba nos transfundieron. Gracias a Dios, a las 8 horas yo ya me estaba sintiendo mejor, como si me hubiese tomado una aspirina para la gripe”, recordó Carlos en diálogo con Ámbito.