Polémica por secuestro de remises que viajan entre Salta y Jujuy

La Federación de Remises advirtió que “están haciendo secuestros de vehículos por portación de rostro”. Un caso levantó quejas y sospechas. “Llama la atención que existan tantos Uber en Salta y no los secuestren”, señalan.

“Estamos preocupados, primero porque dentro de la ciudad de Salta hay más de 1.500 choferes de Uber trabajando, entonces yo me pregunto, si están por portación de rostro parando a los autos que vienen de Jujuy y secuestrándolos cuando los autos están en regla y los trabajadores están en regla, ¿por qué los Uber, que son ilegales con empresas transnacionales corruptas, están trabajando? ¿Qué sucede acá? ¿Hay convivencia con lo ilegal? ¿Hay algo que nosotros no sabemos?”, se preguntó el titular de Farem, Alejandro Poli.

Según Poli, el gobierno salteño debería “acompañar” todas las habilitaciones que existen de remises, porque no hay una ley nacional, y la actividad del remise rige por normativas de las municipalidades. “A partir del momento que se tiene la habilitación en un municipio se puede andar en cualquier parte del territorio argentino por el artículo 14 bis de la Constitución. A mí me llama la atención que existan tantos Uber en Salta y no los secuestren”, recalcó.

Sobre algunos casos de secuestro en particular, Poli alertó que a los conductores que venían de Jujuy les hicieron un acta donde figuran cosas que realmente no sucedieron. “Y se habla de que eran reincidentes por portación de cara”, expresó el gremialista.

Ante los hechos, la Farem puso a disposición un abogado defensor y adelantó que solicitará una reunión urgente con el gobernador Gustavo Sáenz. “La Federación está en alerta y movilización con los compañeros de Salta y Jujuy, porque no vamos a permitir que nos traten mal las autoridades y menos que nos traten por portación de rostro. Nosotros tenemos el rostro de los trabajadores. Es el rostro más hermoso que puede tener un hombre a partir de que todos los días se levanta a trabajar”, destacó Poli.

El abogado designado -de apellido Sarmiento- alertó que el secuestro de vehículos habilitados lo realizan la Dirección de Seguridad Vial y la División de Policía Caminera de Salta. “Son completamente ilegales e ilegítimos”, denunció, y agregó que los remiseros de Jujuy que ingresan con pasajeros desde a Salta tienen “todos los papeles en regla, las autorizaciones en el caso de ese chofer, las licencias numeradas, firmadas y selladas por su municipio, con el cuaderno municipal habilitante, registrado el vehículo, los seguros correspondientes para transporte de personas”.

Sarmiento, al igual que Poli, advirtió que “están haciendo secuestros de vehículos por portación de rostro”. “Si hubo remiseros de la vecina provincia que en alguna oportunidad, hace algún par de años atrás ya, cerca de finales de la pandemia, estuvieron en alguna situación ilegal y sufrieron detenciones y secuestros de sus vehículos, con altas cuotas de estadía en los canchones municipales y altas multas, hoy, por haber transitado ese camino, el de la informalidad, los detienen, pero hoy ya cuentan con todos los papeles”.

En ese sentido, el letrado aseguró que no se trata de una reincidencia, porque para reincidir se tiene que cometer la misma falta y en la misma situación. “No es el caso de este trabajador ni de otros trabajadores remiseros. Su habilitación les permite transportar pasajeros desde Jujuy a Ushuaia si quieren. El contrato libre también le permite, el contrato informal de una persona transportada le permite que hasta haga, esperen una provincia para volverlo a traer a su provincia. Esto significa que puede contratar un viaje ida, uno de vuelta y así estaría totalmente bajo la órbita legal. Ellos los tratan de reincidentes porque alguna vez tuvieron la informalidad. Hoy tienen todos los papeles y no merecen ser llamados reincidentes ni tampoco ilegales, cuando tienen toda norma”, explicó.

Además, el abogado Sarmiento denunció que el secuestro y retención de los vehículos, en el caso de Rosa, es un abuso del derecho y la actuación fue ilegítima, con actas de comprobación viciadas de nulidad absoluta. “Le van a querer hacer pagar la estadía, pero no le correspondería porque al ser ilegal y nula de nulidad absoluta desde el comienzo, el acto administrativo del acta de comprobación está viciado desde el inicio y todo lo que se hace tiene que volver para atrás y no debe consentirse ningún acto que tiene un vicio de nulidad absoluta desde el comienzo”, sostuvo.

La principal prueba en este caso es el acta de secuestro, donde dice que fue “transportar pasajeros sin autorización de la AMT”. Pero además, porque una pasajera respondió a preguntas de los policías de seguridad vial salteños y esos dichos fueron tomados como una testimonial. “Son declaraciones testimoniales verbales y grabadas por la policía y que no están firmadas ni consentidas, y eso dice el acta”, manifestó el abogado.

“O sea, tiene que haber estado grabada de alguna manera la declaración testimonial, y eso también es nulo. No se le puede llamar declaración testimonial a eso. Un testigo declara con toda la ley”, añadió, y reclamó que los secuestros ilegales deben tener una resolución inmediata porque el remisero pierde su fuente de trabajo.

image.png

Poli volvió a apuntar contra las app de viajes públicos de pasajeros y subrayó que están dispuestos a tomar medidas de fuerza contra estas decisiones. “Queremos que sepan que la Federación está al lado de todos los trabajadores registrados que están adentro del sistema y que la Federación está en alerta de movilización, y que no nos van a detener tratando de intimidar secuestrando vehículos habilitados, sino que tienen que ponerse a trabajar y secuestrar a los ilegales”, concluyó.