Balean en una pierna a un subcomisario retirado durante un asalto cerca del Mercado Central

El hecho, que fue dado a conocerse hoy, ocurrió el domingo último a las 17.40, cuando el policía retirado fue asaltado y baleado por los ladrones, quienes escaparon sin lograr robarle la moto debido a la resistencia de la víctma.

No obstante, el policía retirado recibió el impacto que le ingresó a la altura del muslo derecho, aunque se encuentra fuera de peligro.

"Gente me quisieron afanar la moto. Me pegaron un tiro en la pierna, estoy acá con la policía en el peaje Dellepiane 2, para avisar nada más. Tengo una bala que me pasó de lado a lado la pierna y la bala está adentro. Después les sigo contando , estoy bañado en sangre, yo, la moto, todo", les contó el subcomisario reitrado a un grupo de policías amigos mediante audios de WhatsApp.

"Estoy arriba de una ambulancia que me van a trasladar en helicóptero (...) Yo estoy bien, pero perdí mucha sangre. No se puede andar más. Fue en frente la iglesia mormona cuando volvía sin mi jermu (...) armados hasta los dientes venían. No se puede andar. Yo vendo la moto", agregó.

Más tarde, en otro mensaje, la víctima contó que le habían quitado la bala "9 milímetros", que quedó secuestrada y, sobre el hecho, detalló que fue encerrado por "motochocrros" cuando se trasladaba frente al templo mormón.

"Sacan los fierros, sacan dos fierros, una es una (pistola calibre) 9 y una 45 de las viejas para los que entienden de armas. Yo les digo vamos que te la doy. Perfecto vamos al costado y cuando paramos al costado todos los autos tocaban bocina, todo el mundo vio esto. Le tiro la moto al piso, la mía que no es fácil de levantar. Me decían 'no la dejes caer, no la dejes caer'. Y mientras ellos se distraían, saco el fierro, le tiro y ahí me tira, pero ya se les pudrió todo el robo y salieron corriendo y dejaron la moto ahí", relató el herido

"Igual, por un lado menos mal que no maté a ninguno porque si no iba a tener un quilombo de locos. mejor que me pegaron a mí y yo no mate a nadie", concluyó.

La causa por "tentativa de robo y lesiones" en investigada por la Justicia de turno de La Matanza y por el momento no hay detenidos.