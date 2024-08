Por la crisis económica, dos de cada diez mascotas no reciben las vacunas necesarias

Dos de cada diez mascotas no están siendo vacunadas como corresponde producto de la crisis económica, y la demora en las inyecciones es de alrededor de cuatro meses, aunque en algunos casos alcanzan los seis y hasta un año.

El médico veterinario Marcelo Zysman aseguró que "la gente está acomodando su presupuesto y dejando a priori gastos potenciales porque piensa que podrá asumirlos más adelante", mientras que su colega Osvaldo García Mazzolla fue más directo: "No alcanza la plata".

Asimismo, este último señaló que "en San Fernando y San Isidro hubo casos de rabia paralítica", y agregó que algunos clientes llegan con enfermedades preexistentes agravadas.

Actualmente, el plan sanitario de los perros exige dos vacunas anuales: la séxtuple y la de rabia. Además, según el grado de exposición, está la de tos de las perreras que se administra cada seis meses. Asimismo, también existe la aplicación de antiparasitarios internos, tratamiento preventivo contra pulgas y garrapatas por vía oral o pipetas.

Por su parte, en gatos indica la vacuna triple felina, rabia y vacuna de leucemia; y también, pipeta para el control de pulgas.

Por otro lado, el control contra filariasis dependerá del criterio profesional. Generalmente se realizarla recomienda si los perros, que son más susceptibles a contraerla, habitan lugares cerca de focos de agua.

Por su parte, la veterinaria a cargo del consultorio Maskota's en Tres de Febrero, Marina Mazzeo, indicó que las demoras se presentan en la vacuna triple felina y séxtuple de perros que genera defensas contra el moquillo, hepatitis, adenovirus, para influenza, parvovirosis y leptospirosis.

En promedio, y dependiendo de la zona y el honorario a cobrar, las aplicaciones en combo pueden llegar a costar de 30 a 50 mil pesos.

El presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, aseguró que "en las zonas de menor poder adquisitivo", la posibilidad de incumplir con el calendario de evacuación "puede ser mayor".

Según opinaron los expertos en la investigación, la falta de vacunación contra la rabia -la cual es una de las inoculaciones obligatorias- es lo más alarmante. El médico veterinario (UBA), magister en Salud Animal (UBA) y director de Las Palmas, Gustavo González Marín, aseguró que la peligrosidad se da porque es "una enfermedad zoonótica, letal, obligatoria y anual en nuestro país".

"Teniendo en cuenta la gravedad su gravedad y que tenemos a la mano una excelente herramienta de prevención gratuita, no hay excusas para no hacerlo”, agregó.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires existen operativos gratuitos de vacunación antirrábica para perros y gatos que se realizan los viernes, sábados y domingos de 9 a 13, sin turno previo, en diferentes parques y barrios.

vacunas mascotas ba.jpg En la Ciudad de Buenos Aires existen operativos gratuitos de vacunación antirrábica para perros y gatos.

Se puede consultar el cronograma a través del Instagram (@bamascotas), el Facebook (Mascotas de la Ciudad) y del sitio web https://buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/mascotas/atencion-veterinaria-y-castraciones-gratuitas

Cuál es el riesgo de no vacunar a los animales

La vacunación de las mascotas funciona como un método de prevención, ya que fortalece su sistema inmunológico y los protege contra infecciones graves que podrían comprometer su calidad de vida e incluso ser mortales.

El especialista en clínica médica y quirúrgica de perros y gatos, Juan Enrique Romero, señaló: "Sin lugar a dudas, el hecho de no ejercer la vacunación por razones de costo pone en riesgo la vida del animal. Sobre todo, no administrar la séxtuple en el perro porque lo protege contra el moquillo, una enfermedad polifacética que no tiene cura".

El moquillo no es contagioso para el humano, pero si puede dañar el aparato respiratorio, sistema digestivo y/o sistema nervioso del animal e incluso puede ser mortal.

Por su parte, Mazzeo aseguró que a “menos animales inmunizados, más circulación de virus”, mientras que González Marín aseveró: "Hoy, la salud, humana, animal y ambiental es considerada una sola".