Presentan la segunda edición del barómetro global de transformación ecológica

Barómetro global de transformación ecológica: resultados globales

La encuesta cubre una muestra que representa a más de la mitad de la población mundial, distribuida en cinco continentes.

La encuesta arrojó que el 97% de los habitantes del mundo cree que la salud es la principal preocupación cuando se trata de decisiones que tengan que ver con agua, residuos y energías.

Por su parte, el 64% de los habitantes se sienten vulnerables a los riesgos para la salud causado por el cambio climático.

El 67% de los habitantes del mundo cree que una solución que promueva la preservación de su salud les animaría a cambiar sus hábitos.

El 66% de los habitantes del mundo está convencido que la inacción costará a la humanidad más que la acción ecológica.

Según Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia, sostuvo que "la transformación ecológica no puede, y no debe, producirse sin los ciudadanos del mundo. Escuchar, ayuda a entender las preocupaciones y necesidades de todos, a identificar las palancas de cambio que no sólo son aceptables sino deseables y a encontrar sentido y motivación para el cambio en la construcción de un futuro sostenible".