Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes acceden y montos de enero 2026

El organismo definió los requisitos, las cifras actualizadas y fechas de acreditación para quienes perdieron su trabajo.

ANSES se prepara para pagar la Prestación por Desempleo en enero del 2026.

ANSES tiene novedades para las personas que perdieron su trabajo registrado y buscan un ingreso transitorio mientras reorganizan su situación laboral . La ayuda económica forma parte del esquema de protección social y requiere de una solicitud previa .

El organismo dejó en claro que el pago no se habilita de manera generalizada , ya que cada trámite pasa por una revisión particular. La aprobación depende de los aportes previos y de las causas que dieron lugar a la desvinculación laboral.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores que quedaron sin empleo por motivos contemplados en la normativa vigente. Entre las situaciones admitidas están el despido sin causa, la finalización de un contrato o el cierre de la actividad.

ANSES revisa la historia laboral y los aportes registrados antes de autorizar el beneficio. Los criterios principales son:

Cada solicitud se analiza de forma individual, lo que determina tanto la aprobación como la duración del cobro .

Trabajadores de la construcción: necesitan contar con ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.

Trabajadores eventuales o de temporada: se exige un mínimo de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses acumulados en los tres años anteriores.

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación.

Monto de la prestación por Desempleo

El valor surge del 75% del mejor sueldo promedio percibido durante los seis meses anteriores a la pérdida del trabajo. Este cálculo se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para enero de 2026, el tope máximo quedó fijado en $341.000. De todas formas, no todas las personas alcanzan ese monto, ya que el ingreso final depende del salario previo registrado.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026

El calendario de pagos de enero se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria declarada al momento de iniciar el trámite.