Protestas en Perú contra José Jerí: un muerto y más de 100 heridos en una jornada marcada por la violencia

La "Generación Z" tomó las calles de Lima para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y criticaron leyes que, según ellos, favorecen la delincuencia.

La protesta de la Generación Z se viralizó en redes sociales y generó un debate sobre la corrupción, la violencia policial y el derecho a manifestarse.

Miles de jóvenes de Perú marcharon este miércoles en Lima para exigir la renuncia del presidente interino, José Jerí , y de los legisladores, mientras criticaban leyes que , según consideran, debilitan la persecución de la delincuencia. La protesta dejó un civil muerto y al menos 100 heridos , entre policías y manifestantes.

Durante la manifestación, que incluyó a organizaciones autodenominadas Generación Z , los manifestantes quemaron un violín gigante de cartón cubierto con una banda presidencial frente al Congreso y lanzaron fuegos artificiales contra la policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y perdigones , en un enfrentamiento que también afectó a seis periodistas, según la Asociación Nacional de Periodistas.

El cantante de hip hop Eduardo Ruíz , de 32 años, murió a causa de una herida de bala en el pecho y fue confirmado por la Defensoría del Pueblo . Otros 24 manifestantes sufrieron contusiones, mientras que 80 policías resultaron heridos , informó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio .

El nombramiento del primer ministro Ernesto Álvarez , exjuez ultraconservador, encendió aún más la polémica. Álvarez calificó a la Generación Z como “ una banda que quiere tomar por asalto la democracia ” y la vinculó al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru . Además, afirmó que “ la violencia en la protesta es reprimible para restablecer el orden ”.

Los manifestantes denunciaron que Jerí votó leyes que dificultan la persecución del crimen: eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, complican la confiscación de bienes a grupos delictivos y limitan los allanamientos. En las calles, jóvenes como David Tafur, de 27 años, y Judith Cruz, de 23, manifestaron su indignación por la corrupción, la violencia y la criminalización de las protestas.

Por qué protesta la Generación Z en Perú

Las protestas, que comenzaron hace un mes y se celebran los fines de semana, surgieron inicialmente por la ley de pensiones que obligaba a los jóvenes a aportar y afectaba sus ingresos. Como explicó Omar Coronel, profesor de sociología: “Luego del tema de las pensiones llegaron varios malestares detrás, que tienen que ver con la inseguridad, con cómo se ha ido destrozando la capacidad estatal en el Perú y con la corrupción”.

gettyimages-2235990718 Algunos manifestantes llevaron banderas negras con símbolos del anime “One Piece”, usados también en protestas internacionales contra gobiernos corruptos.

Coronel agregó que los jóvenes de la Generación Z no están ideologizados y buscan informarse en redes sociales, mostrando un profundo rechazo a las élites autoritarias y una exigencia clara de cambios en la gestión del país.