Quién es José Jerí Oré, el nuevo presidente de Perú que asume con varios cuestionamientos y denuncias

El sucesor de Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia aprobada por el Congreso.

José Jerí Oré, de 38 años, asumió la Presidencia del Perú por sucesión constitucional luego de que el Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte con 122 votos a favor. Hasta horas antes de la destitución, Jerí ejercía como titular del Parlamento para el periodo 2025-2026.

La Constitución peruana establece que, ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso ocupa el cargo de manera interina. Con ese mecanismo, Jerí pasó a liderar el Ejecutivo en un escenario de tensión política y cuestionamientos internos.

En enero de 2025, Jerí fue denunciado por presunta violación sexual. La denunciante declaró que durante una reunión social en Canta perdió el conocimiento tras consumir alcohol y despertó con signos de agresión, encontrando una prenda del congresista en el lugar.

La investigación incluyó también al empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, tío político de Jerí. Aunque el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó el caso contra el hoy presidente por falta de pruebas suficientes, el proceso contra Cardoza continúa abierto.

En el contexto de ese mismo caso, un juzgado civil ordenó que Jerí se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”. El incumplimiento de esa medida judicial derivó en una investigación penal por presunta desobediencia a la autoridad.

El Ministerio Público analiza si fue notificado de la orden y si la inasistencia fue deliberada. El proceso sigue vigente y genera dudas sobre el respeto a mandatos judiciales por parte del nuevo jefe de Estado.

Durante su paso por la Comisión de Presupuesto del Congreso, Jerí fue vinculado a un presunto cobro de sobornos. La empresaria Blanca Ríos denunció que operadores de su entorno habrían recibido S/150.000 para incluir un proyecto de Cajamarca en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según reportes periodísticos, existirían audios y conversaciones que lo involucran. Jerí separó de su equipo al asesor Nahum Hidalgo y aseguró estar dispuesto a colaborar con las indagatorias.

Un mandato bajo escrutinio

La llegada de Jerí al Ejecutivo ocurre en medio de cuestionamientos ciudadanos, divisiones políticas y un historial judicial abierto. Su designación ha reactivado el debate sobre la vacancia presidencial y la legitimidad de las sucesiones constitucionales.

En su discurso de asunción, el nuevo mandatario hizo un llamado a la reconciliación y planteó la seguridad ciudadana como su principal prioridad. Sin embargo, su situación personal y los procesos pendientes seguirán marcando el desarrollo del gobierno de transición.