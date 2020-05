Constitución: se activó el protocolo en el tren Roca por un bonaerense que llegó a la Ciudad con síntomas El SAME activó esta mañana el protocolo Covid-19 en esa estación ferroviaria cuando el hombre manifestó la posibilidad de tener coronavirus. El director del SAME, Alberto Crescenti, aclaró que no presentaba síntomas febriles ni otros compatibles con el virus.