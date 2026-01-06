Qué es la toxina Cereulida y por qué es tan peligrosa para las personas

Un compuesto generado por bacterias comunes puede provocar vómitos severos y cuadros graves, con especial impacto en lactantes y niños pequeños.

El reciente retiro preventivo de un producto de Nestlé Argentina volvió a poner en agenda un término poco conocido fuera del ámbito científico: la toxina cereulida . La medida, comunicada por autoridades sanitarias nacionales, apuntó a evitar riesgos ante la posible presencia de esta sustancia en un alimento destinado a la población infantil.

Más allá de ese episodio puntual, la cereulida no es nueva ni excepcional. Se trata de una toxina estudiada desde hace décadas, vinculada a intoxicaciones alimentarias que suelen aparecer de forma repentina y generar preocupación, sobre todo cuando afectan a bebés o niños muy pequeños. Entender qué es , cómo actúa y por qué representa un riesgo mayor en ciertas edades resulta clave para dimensionar el problema sin caer en alarmas exageradas.

La cereulida es una toxina producida por algunas cepas de la bacteria Bacillus cereus, que está ampliamente distribuida en el ambiente y puede encontrarse en el suelo, el polvo y materias primas como cereales, arroz o especias. No siempre es peligrosa, pero el problema aparece cuando ciertas condiciones permiten que produzca esta toxina.

Una de sus características más complejas es que resiste altas temperaturas . Esto significa que, aunque el alimento haya sido cocido o calentado, la cereulida puede permanecer activa. No se destruye fácilmente con el calor ni con procesos habituales de preparación.

A diferencia de otras intoxicaciones, el daño no lo genera la bacteria viva sino la toxina ya formada en el alimento. Por eso, incluso pequeñas cantidades pueden provocar síntomas intensos.

Síntomas que produce

El cuadro más típico asociado a la cereulida es el síndrome emético, es decir, una intoxicación con vómitos como síntoma principal. Estos pueden aparecer entre una y seis horas después del consumo, a veces de manera abrupta, casi sin aviso.

Además de vómitos, pueden presentarse náuseas intensas, dolor abdominal y malestar general. En la mayoría de los adultos sanos, los síntomas suelen ser autolimitados y duran menos de 24 horas. En casos poco frecuentes, se han registrado complicaciones más graves, como afectación hepática.

Por qué es tan riesgosa para los bebés

En bebés y lactantes, el riesgo se multiplica. Su organismo todavía está en desarrollo y no tiene la misma capacidad para manejar toxinas que el de un adulto. Un episodio de vómitos repetidos puede llevar rápidamente a deshidratación, algo que en esta etapa de la vida es delicado.

Además, muchos alimentos infantiles son consumidos en cantidades pequeñas pero concentradas. Si allí hubiera cereulida, una dosis mínima puede tener un efecto desproporcionado. Por eso, los controles sobre fórmulas y productos para bebés son más estrictos.

La complejidad del tema también está en que no siempre es sencillo detectar la toxina de antemano. Los análisis existen, pero no son parte de pruebas rápidas. Esto obliga a trabajar con prevención, trazabilidad y retiros tempranos cuando surge una sospecha.