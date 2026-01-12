Un policía evitó un asalto en un depósito de huevos, desarmó a un ladrón y abatió a otro durante un tiroteo + Seguir en









El hecho ocurrió en un comercio avícola del sur porteño; uno de los delincuentes murió, otro resultó herido y quedó detenido, mientras que un tercero logró escapar.

Así quedó uno de los delincuentes tras ser arrestado por la Policía

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto, otro herido y un tercero prófugo luego de la rápida reacción de un custodio policial en un depósito comercial ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La violenta secuencia, registrada por cámaras de seguridad, se produjo mientras se realizaban tareas habituales de descarga de mercadería.

El episodio ocurrió el lunes 5 de enero, cuando tres hombres armados ingresaron al depósito de una avícola y sorprendieron al personal. De acuerdo con el informe policial, los asaltantes actuaron de manera coordinada y tomaron por sorpresa al custodio del lugar, un exintegrante de la Policía bonaerense que prestaba servicio adicional.

Cómo ocurrió el asalto Según se observa en las imágenes, uno de los ladrones se acercó por detrás de un camión estacionado e intentó reducir al efectivo. Tras un breve forcejeo, el custodio logró quitarle el arma. En ese momento apareció un segundo delincuente, que amenazó a los empleados, lo que derivó en un intercambio de disparos dentro del predio.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, un hombre de 43 años, recibió un disparo en el pecho y fue reducido en el lugar. Otros dos integrantes de la banda escaparon en un vehículo. Minutos más tarde, uno de ellos, de 23 años, ingresó herido al hospital Grierson, donde quedó internado y bajo custodia policial, fuera de peligro.

"Ya está, ya fue. Me rompiste la panza, hermano", se lo escucha decir al joven herido en uno de los registros que circularon en redes sociales, donde se lo ve con una camiseta de Colón de Santa Fe.

El delincuente de 43 años fue trasladado al mismo hospital, donde falleció el jueves a raíz de las heridas. El tercer sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado. Personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y partes de un arma calibre .45 que pertenecerían a los delincuentes, además del arma reglamentaria del custodio. Las pericias balísticas determinarán la cantidad de disparos efectuados y el origen de cada proyectil. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza Bernarda Yamile. El expediente fue caratulado como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la huida del tercer implicado y establecer si la banda contó con apoyo externo.