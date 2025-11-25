Detuvieron a un concejal libertario de Mendoza por manejar alcoholizado y piden su renuncia + Seguir en









Su partido pidió oficialmente su renuncia. Había triplicado el límite de alcohol en sangre que permite la provincia.

Martín Antolín fue detenido en Mendoza. P Libertario

Un operativo policial realizado durante la madrugada del lunes en Mendoza culminó con la detención del concejal libertario Martín Antolín, acusado de conducir alcoholizado. El funcionario resultó sometido a un control de alcoholemia que arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre.

De acuerdo con las autoridades, Antolín manejaba con una copa de vino en la mano. Tras la difusión del caso, el Partido Libertario exigió su renuncia. El procedimiento ocurrió sobre la calle Arístides Villanueva, donde los agentes frenaron la marcha de un BMW descapotable blanco que circulaba sin patente visible.

La prueba de alcoholemia fue realizada poco después de la una de la mañana y confirmó que el funcionario triplicó el límite permitido en la provincia, que es de 0,5 g/l. Frente a la infracción, la Policía dispuso el secuestro del auto, la retención del carnet de conducir y el traslado de Antolín a una comisaría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaLib/status/1992963180021080217?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial pic.twitter.com/nXlA9cXOG9 — Partido Libertario Mendoza (@MendozaLib) November 24, 2025 El Partido Libertario pidió su renuncia Más tarde, el Partido Libertario de Mendoza difundió un comunicado formal donde anunció que pidió la intervención del Tribunal de Disciplina y exigió que Antolín entregue la banca que ocupa como concejal en San Rafael.

En el texto, la organización política describió el accionar del dirigente como “una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar”.

“No podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos”, añadieron desde el espacio conducido por Catalina Garay Lira. Por último, el partido sostuvo que “el Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende”.

