Relaciones amorosas: Stamateas habla acerca de las actitudes sanas y tóxicas en la pareja

Periodista: ¿Cómo nace el control en la pareja?

Bernardo Stamateas: El control siempre nace de la inseguridad. Y el control es la cosificación del prójimo: quito el deseo sobre el otro como sujeto, y termino por transformarlo en un objeto, el cual no tiene deseo, ni sentimientos ni decisión. Porque la decisión sobre un objeto siempre es mía, los sentimientos son míos y las acciones son mías. Ahí nace un vínculo de control, porque la persona controladora tiene miedo al abandono. Y necesita sentirse omnipotente manejando la situación. Por eso controla.

P.: ¿Y cómo se manifiesta ese control?

B.S.: Hay muchas maneras. Como tal, generalmente, puede darse en el control de las ideas: el “no quiero que pienses eso”. Puede ser también con el control en las conductas: “no vayas a la facultad, no te vistas así o no vayas a tal lugar”. O también puede manifestarse como el control de las relaciones interpersonales: “no quiero que te juntes con esa persona, no quiero que veas a tu mamá o a tu papá”, etcétera.

P.: Por eso es que “una pareja es una simetría, algo así como la dinámica de un acordeón", como has dicho en otras ocasiones…

B.S.: Exactamente. Porque esa es una de las características de la buena salud en la pareja. Yo doy y vos me das, yo te cuido y vos me cuidas. Y no hay ningún tipo de cosificación, sino un respeto a la decisión del otro. Es simétrico entre ambas personas.

P.: En el podcast con Hernán Lirio para LN+, decías que "si hay miedo en una relación, no es pareja". ¿Por qué podría construirse un "miedo" en una persona que, al principio, se supone que amamos?

B.S.: Hay que tener en cuenta que el miedo es una emoción frente a un peligro. Hay parejas que arman los roles entre el controlador y la persona controlada, atribuyéndole al otro ese miedo al castigo. Son, en general, personas que en vez de auto-castigarse, proyectan ese castigo en el prójimo: “¿te estoy aburriendo?”; “¿te estoy tratando mal?”; “¿yo no te sirvo, no?” o el “seguro estás enojado”, son algunas formas típicas de materializar ese miedo en el otro. De esa manera proyectan en el otro la necesidad de castigo. Y ahí se construye el miedo.

gente-toxica-stamateas.jpg Portada de "Gente Tóxica", uno de los bestsellers del autor.

P.: ¿Y de qué formas concretas puede expresarse después ese miedo?

B.S.: Nace y puede darse a través de distintos orígenes. Puede ser que la persona infrinja temor a su pareja como medio de control: “si no hacés lo que te digo te voy a dejar, o me voy a matar, o te voy a castigar”. También suele ser por el maltrato agresivo-pasivo: “no te hablo, te soy indiferente unas horas, unos días o algunas semanas”. Así la persona termina viviendo con temor, con temor a la reacción del otro.

P.: En un artículo para Télam, en 2016, hablas del "vínculo del sometimiento", donde argumentas que "el primer paso es el menosprecio abierto y la descalificación sutil...". ¿A través de qué gestos se perciben esas actitudes?

B.S.: Eso se ve en la dinámica que se construye. El maltrato nunca es directo, no es que el maltratador viene y te da una trompada, existen fases de desarrollo. La primera etapa se la conoce como el “love bombing” o el “bombeo de amor". En el primer tiempo hay mucho amor, muchos regalos, mucha dopamina y mucho afecto de por medio. Al llegar la segunda etapa, aparece lentamente la descalificación pero la otra persona no la percibe, porque lo primero que impera es la validación del otro que dice amarnos. Durante la última etapa, esa validación va bajando y aumenta de la descalificación de forma inversamente proporcional. Así se “poda” la estima. Y cuando la persona se da cuenta que está sin estima, ya está atada a un vínculo de temor y de miedo al abandono. Ahí se construye el sometimiento al otro.

P.: ¿Qué se recomienda hacer en caso de que notemos estar "compartiendo la vida" con una relación tóxica?

B.S.: Cuando uno identifica la existencia de una relación tóxica, lo importante siempre es pedir ayuda. Todos necesitamos tener buenos amigos, porque los amigos son los primeros en darse cuenta de lo que pasa. Y la víctima, pues, la última. Los amigos son quienes te dicen “no te veo feliz” o “no te veo contento”. Nuestros amigos son quienes nos ayudan a recuperar la estima y aprender a decir que sí y no, ya que nos ayudan a poner límites. Es necesario juntarnos con gente que añade valores a nuestra vida y que nos alienta a nunca perder nuestros proyectos personales.