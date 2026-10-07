El Ministerio Público Fiscal porteño desplegó un operativo de control durante el partido entre Argentina y Benín, en el marco del último partido del capitán de la selección.

Reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi: tres imputados, un allanamiento y más de 30 denuncias.

En el marco del operativo de control realizado en el partido de fútbol entre Argentina y Benín , con motivo de la despedida de Lionel Messi , el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad desplegó las Unidades Móviles de Orientación y Denuncia (UODs) en las inmediaciones de los anillos de seguridad ubicados en el Estadio Monumental. Allí, y también en la Oficina Central Receptora de Denuncias (OCRD) , se recibieron en las últimas horas más de 30 denuncias de personas damnificadas por defraudación por entradas apócrifas y reventa .

Entre esos casos investigados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 (Eventos Masivos) del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo de Maximiliano Vence; el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y la Policía de la Ciudad , se encuentran el de la imputada que fue allanada horas antes del partido en su casa de Vicente López , acusada de reventa de entradas.

También se investiga a dos sospechosos que fueron interceptados a la salida del Estadio Monumental , a quienes se les secuestraron los celulares. Promocionaron hasta en canales de TV de la provincia de Misiones la oferta de tickets y tours para ver el último partido de Messi con la Selección Argentina.

Junto a todas las denuncias recibidas en las inmediaciones del estadio, las UOD solicitaron a los damnificados por la reventa de tickets y por defraudaciones , al haber adquirido entradas apócrifas, que aportaran precisiones sobre los métodos y formas de compra y entrega de las entradas.

El Ministerio Público Fiscal porteño desplegó un operativo de control durante el partido entre Argentina y Benín, en el marco del último partido del capitán de la selección.

También se recibieron como pruebas capturas de pantalla, comprobantes de pago y todo aquel elemento que indique a los posibles responsables de los delitos. Esos casos están siendo investigados por la Fiscalía a cargo de Vence .

Ante ello, todo lo secuestrado será peritado y se analizará si existen patrones en común en los distintos casos, que permitan elaborar una trazabilidad y, de esa manera, dar con los organizadores de estos delitos.

Allanamiento en Vicente López

Una de las investigaciones iniciadas de oficio por la Fiscalía PCyF N°8 (Eventos Masivos), relacionadas con la reventa de entradas, se direccionó hacia una mujer domiciliada en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

A partir de un ciberpatrullaje en redes sociales por la reventa de localidades para el partido entre Argentina y Benín, se logró dar con el perfil de la sospechosa que ofrecía entradas a elevados costos.

Individualizada, el fiscal Vence solicitó una orden de allanamiento al domicilio investigado, que fue autorizada por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, José Raúl Béguelin.

Durante el procedimiento, se secuestraron nueve entradas para el partido de Argentina: siete plateas sector Belgrano Baja y dos destinadas al sector Sívori Alta.

Además, se secuestraron una máquina contadora de billetes, gran cantidad de dinero en efectivo ($9.850.000 y u$s56.300), una notebook, un teléfono celular, anotaciones y documentación de interés para el caso.

Micros desde Misiones

En tanto, también a través de tareas de ciberpatrullaje en redes sociales realizadas por la Fiscalía a cargo de Vence, el CIJ y Policía de la Ciudad, se logró descubrir a dos sospechosos que promocionaron la venta de entradas y organizaron tours desde la provincia de Misiones por la despedida de Messi.

Incluso, ofrecieron notas en canales de televisión locales para fomentar su actividad. Así, las tareas investigativas de oficio permitieron identificar a los micros en los que llegaron a las inmediaciones del Estadio Monumental.

Frente a ellos se implantó una consigna y, cuando los sospechosos salieron de la cancha, fueron identificados, requisados y se les secuestraron los celulares, que ahora serán peritados a los fines de determinar de dónde provinieron esos tickets.