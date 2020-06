Cambios para el running: habrá restricción por DNI y nuevo horario

Por otro lado, se prolongará la franja horaria para realizar actividad física, que pasará a ser de 19 a 9 horas. Son dos horas más que hasta ahora.

Estas nueva medidas se suman a las ya impuestas desde el lunes 8 de junio: no se puede correr de a más de 2 personas, que deben respetar un distanciamiento mínimo social de 2 metros; el uso de tapabocas no es obligatoria mientras se realiza la actividad; está prohibido el uso de postas aeróbicas; no está permitido trasladarse en auto o trasporte público para realizar al actividad.

Estas nuevas restricciones se toman por la suba de contagios en el AMBA, que está en sus niveles máximos desde que la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 se desató en el país. Durante la semana pasada se vieron escenas con plazas llenas de corredores que no respetaban la distancia social.

Nuevas restricciones para realizar actividad física al aire libre