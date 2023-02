Habló el ruso que vende paquetes turísticos a embarazadas: "No traficamos personas"

"Somos un equipo, vendemos nuestro tiempo. No vendemos ni pasaportes, ni DNI. Vendemos información sobre cómo conseguir estos documentos legalmente", agregó el fundador de RuArgentina, una empresa que dice ser una agencia de contactos para la comunidad rusa en Argentina.

Embed

En relación a las mujeres embarazadas retenidas en Ezeiza, Makoveev dijo que no son clientas de su empresa y que no las conoce. "Trabajamos con la clase alta, los que pueden pagar", explicó y precisó que los paquetes turísticos que venden para viajar a dar a luz en Argentina tienen un valor mínimo de u$s5.500.

"Prestamos los servicios que faltan en el mercado. Nadie va a hablar con una rusa embarazada en idioma ruso acá en Argentina, ni en los hospitales, ni en la Dirección Nacional de Migraciones, ni en los juzgados. Entonces tiene que aprender a hablar español o utilizar nuestros servicios. Nadie va a traducirle, o a ayudarle a buscar un doctor, o un hospital. Entonces lo hacemos nosotros y les cobramos", aseguró.

La Justicia habilitó el ingreso al país de cuatro de las embarazadas rusas

embarazadas rusas.jpg

El juez federal Luis Armella habilitó esta noche el ingreso provisorio al país de las 4 mujeres rusas embarazadas que presentaron recursos de habeas corpus, según señalaron fuentes judiciales.

El magistrado sostuvo que "fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista", indicaron los informantes.

Esta tarde, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país responde al habitual procedimiento administrativo para resolver casos sospechados de mentir y de ser "falso turista".

Según precisó la funcionaria, son seis las ciudadanas rusas que están "inadmitidas" para ingresar al país, que vinieron solas, "todas en la semana 33 o 34 de embarazo, y todas dijeron que venían a hacer turismo". "Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo", aseguró.

El ingreso de rusos al país en 2023

embarazadas-rusas-ezeiza.jpg

Para contextualizar, la directora detalló que en el último año ingresaron al país 10.500 personas de nacionalidad rusa, entre ellas "5.819 mujeres embarazadas", y de esas 10.500, 7.000 "ya no están en el país, y ese es el problema".

"Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte", apuntó.

"Si no controlamos a quién le damos los pasaportes, el pasaporte argentino va a dejar de tener la confianza que hoy tiene en otros países. Tenemos que cuidar nuestro pasaporte y los beneficios que hemos logrado porque venimos trabajando para que nuestro pasaporte sea seguro", concluyó.